Premier League, Huddersfield-Bournemouth: le Terriers sorpassano la squadra di Howe! (4-1)

Google Plus

NOTE: Gara valida per la 27esima giornata della Barclays Premier League. Match giocato al John Smith's Stadium di Huddersfield alle 13 ora italiana,

Perde il Bournemouth che rompe un'imbattibilità che in Premier durava da ben 8 partite. Vince l'Huddersfield, reduci da una grande vittoria anche in FA Cup.

LE SCELTE - Wagner sceglie un solito 4-2-3-1 con Mouniè unica punta, seguito dietro da Pritchard, La Parra e Ince. Titolare Malone esterno destro di difesa. Howe invece opta per un 3-4-2-1 con Daniels e Fraser titolari sulle fasce. In attacco Wilson unica punta spalleggiata da Ibe e Stanislas.

PRIMO TEMPO - La gara inizia subito forte con l'Huddersfield propositivo che attacca subito dal primo minuto. Dopo soli sette minuti arriva subito il goal di Pritchard che buca la porta di Begovic dopo una grande cavalcata di Mouniè. Il Bournemouth però non perde tempo e risponde precisamente dopo sette minuti con Stanislas che riceve un cross dalla destra di Fraser concretizzato nel goal dell'1-1. La gara si fa combattuta e le due formazioni si danno filo da torcere tramite belle azioni veloci e precise. Le due squadre sono alla pari fino a quando è Steve Mouniè a portare avanti i padroni di casa con il goal del 2-1. Mooy da calcio da fermo la mette in mezzo dove l'attaccante Terriers colpisce con precisione di testa, infilzando Begovic.

SECONDO TEMPO - Nella seconda metà di gara le due squadre partono con ritmi un po' più bassi, viste le grande energie spese durante il primo tempo. Le due squadre si studiano e provano timidamente ad affacciarsi nelle aree di rigore. A riaccendere la partita ci ripensa però un immortale Steve Mouniè che completa la sua giornata con una doppietta. Mooy mette la sfera in mezzo e l'attaccante beninense, tutto solo, colpisce a botta sicura mettendo a segno la rete del 3-1. Le Cherries provano a reagire cercando di coinvolgere Wilson che però non riesce mai a giocare il pallone a suo piacimento. Inoltre i 6 minuti di recupero non portano gioia agli uomini di Howe che si vedono subire dal dischetto il goal del definitivo 4-1, da parte di La Parra.

Perde la striscia di risultati utili consecutivi il Bournemouth che, complice una giornata storta, si è fatta sfuggire 3 punti pienamente alla portata. Continua la scalata delle Terriers che vanno a 27 punti a più uno dal Southampton. Le Cherries rimangono in decima posizione a quota 31.