Premier League, si chiude la 27esima giornata: a Stamford Bridge c'è Chelsea-WBA

Cesar Azplicueta e Salomon Rondòn durante l'andata (0-4). | Chelsea Twitter

A maggio della scorsa stagione fu la partita del titolo, quella dell'Hawthorns, per il Chelsea. 0-1 con gol di Batshuayi, che nel frattempo si è accasato al Borussia Dortmund dove si sta comportando benissimo; i Blues non possono dire lo stesso della propria squadra, caduta in crisi e, dopo l'annata che ha portato il titolo, non in grado di riconfermarsi in Premier League. Quantomeno, dunque, i londinesi dovranno difendere il proprio posto nella zona-Champions: oggi servono assolutamente i tre punti, in tal senso, contro il West Bromwich Albion fanalino di coda, per ritornare al quarto posto che sabato è stato virtualmente occupato dal Tottenham.

I ragazzi di Stamford Bridge infatti sono ormai - come tutte le altre big - troppo lontani per pensare di poter recuperare il Manchester City capolista, ma ora devono guardare a salvare il salvabile. La vittoria di oggi sarebbe infatti la prima dal 20 gennaio in campionato, dopo i clamorosi KO con Bournemouth e Watford (con sette gol subiti ed uno solo fatto nel parziale). Il doppio confronto col Barcellona è alle porte ed i londinesi hanno bisogno di una svegliata; i Baggies, invece, per non distaccarsi troppo dalla possibilità ancora tangibile di una rimonta hanno anche loro la necessità massima di ottenere un successo che li porterebbe a solo quattro lunghezze dalla zona che permette la permanenza nel massimo torneo per club d'Oltremanica. Anche per loro, l'ultimo successo è ormai datato tre weekend fa...

Le probabili formazioni

Antonio Conte è orientato a scegliere un 3-4-3 con la conferma di Christensen, Fabregas al fianco di Kanté a centrocampo e Willian e Giroud (sempre out Morata) nell'inedito tridente con Eden Hazard. Alan Pardew dovrebbe invece optare per un 4-4-2 con Dawson e Philips sulla fascia destra ma soprattutto il grande ex Daniel Sturridge a fare coppia con Rondòn in attacco.

Chelsea (3-4-3): Courtois; Azplicueta, Christensen, Rudiger; Moses, Kanté, Fabregas, Marcos Alonso; Willian, Giroud, Hazard. All. Conte

West Bromwich (4-4-2): Foster; Dawson, Hegazy, Evans, Gibbs; Phillips, Krychowiak, Barry, Brunt; Sturridge, Rondon. All. Pardew