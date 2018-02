Chelsea, Conte ringrazia Hazard | www.premierleague.com

Boccata d’ossigeno per Antonio Conte. Dopo le ultime pesantissime sconfitte contro Bournemouth e Watford – con 7 reti al passivo in totale – il Chelsea torna alla vittoria nel Monday Night della 27esima giornata di Premier League. A Stamford Bridge contro il fanalino di coda West Bromwich Albion, i Blues vincono in scioltezza grazie ad un super Eden Hazard, che apre e chiude il tabellino con due bellissimi goal; in mezzo, il raddoppio di Moses, che riscatta una prestazione al di sotto delle aspettative.

Nella serata londinese sono i Baggies a partire meglio e Jay Rodriguez si divora lo 0-1 solo davanti a Courtois – nell’occasione pessimo retropassaggio di testa di Moses, che nel tentativo di servire il proprio portiere offre all’avversario una nitida palla goal. Poi però si scatena il belga: al 20’ serve un pallone d’oro in mezzo all’area a Giroud – il quale sbatte su Foster – mentre al 25’ completa uno splendido triangolo con l’ex Arsenal al limite dell’area e piazza un destro dove il numero uno del WBA non può arrivare. Nella ripresa, grande brivido per i tifosi del Chelsea al 57’, quando Rondon vince lo scontro fisico con Christensen e si ritrova a tu per tu con Courtois: bravo e fortunato il portiere belga a sventare il pericolo con il piede destro. Passata la paura, i Blues raddoppiano con Moses, servito da un colpo di tacco – deviato – di Fabregas, che batte Foster in uscita. Da qui in poi il West Brom non ci crede più e per i padroni di casa è tutto più facile: il tris viene calato ancora da Hazard con un bel sinistro sul primo palo. Nel finale si registrano un paio di tentativi di Morata – entrato sull’1-0 al posto di Giroud – sui quali è bravo Foster ed al triplice fischio Antonio Conte può finalmente sorridere.

Questo successo mette fine ad un periodo nero, fatto di sconfitte in Premier League e dell’eliminazione in semifinale di League Cup per mano dell’Arsenal, e permette al tecnico salentino di scrollarsi di dosso l’enorme pressione degli ultimi tempi. I tifosi hanno dimostrato ancora una volta il proprio sostegno al manager che ha riportato il trofeo della Premier a Stamford Bridge, schierandosi apertamente contro la possibilità di un suo esonero. I 3 punti significano il controsorpasso sul Tottenham al quarto posto ed avvicinano sensibilmente la seconda piazza, occupata ora dal Manchester United – tra Blues e Red Devils c’è il Liverpool a quota 54. L’occasione di agganciare la squadra di Josè Mourinho è ghiottissima, visto che la prossima giornata prevede – il 25 febbraio – lo scontro diretto a Old Trafford – vittoria che significherebbe moltissimo per Conte, soprattutto dal punto di vista personale e morale contro lo Special One. Prima però c’è da pensare ad un’altra supersfida, quella di Champions League contro il Barcellona tra 7 giorni.