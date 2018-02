Arsenal, tegola Lacazette: fuori 4-6 settimane | www.premierleague.com

Un solo goal segnato nelle ultime 13 presenze ufficiali, l’arrivo di un nuovo attaccante che gli ha chiuso gli spazi ed ora un infortunio che lo terrà fuori causa per un bel po’. Per Alexandre Lacazette non è un periodo molto felice: l’ultima rete segnata risale allo scorso 20 gennaio contro il Crystal Palace in Premier League – ad interrompere un digiuno che durava dal 2 dicembre – nonostante abbia avuto quasi sempre la chance di partire da titolare, cosa che, con l’avvento di Pierre-Emerick Aubameyang, è stata messa in discussione. Infatti, sono solo 25 i minuti giocati dal francese dopo l’ingresso in squadra dell’attaccante gabonese, il quale, tra l’altro, gli ha anche tolto lo scettro di acquisto più oneroso nella storia dell’Arsenal.

Ora, un’altra doccia fredda: come si apprende dal sito ufficiale dei Gunners, l’ex Lione è stato sottoposto ad un intervento in artroscopia al ginocchio sinistro – perfettamente riuscito – ed ha cominciato il percorso di recupero che lo terrà fuori dalle 4 alle 6 settimane. Per Arsène Wenger viene rimandato dunque il dilemma sollevato negli ultimi tempi, ossia la convivenza – possibile o meno – tra Lacazette e Aubameyang – nelle prime due uscite sembra però chiara l’idea del manager alsaziano, con l’ex Borussia Dortmund avanti nelle gerarchie ed il francese impiegato solamente come riserva -, ma è inevitabile che questo infortunio spinga l’attaccante classe ‘91 sempre più lontano da Emirates.

Ecco quindi che iniziano a spargersi delle voci su una sua possibile cessione già nel prossimo giugno, dopo solamente una stagione in Inghilterra, ed in questo caso entra in gioco anche la Serie A: la Roma infatti potrebbe decidere di privarsi di Edin Dzeko dopo la mancata partenza nella scorsa finestra invernale ripiegando su Lacazette; sullo sfondo, pronte a muoversi anche il Milan e l’Inter, anche se restano per ora solo ipotesi. Da valutare poi il costo dell’operazione: al di là delle prestazioni deludenti, l’Arsenal ha sborsato oltre 50 milioni di euro per acquisirlo dal Lione e difficilmente si accontenterà di una offerta a prezzo stracciato.