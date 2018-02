FA Cup - Il Chelsea doma le Tigers: Conte va ai quarti con un 4-0 all'Hull City

Il Chelsea trova la seconda vittoria di fila, dopo quella contro il WBA in Premier: la squadra di Conte risolve la pratica Hull City nei primi 42 minuti di gioco, vincendo 4-0 a Stamford Bridge e strappando il pass per i quarti di Finale di FA Cup. Non c'è assolutamente partita contro la squadra di Adkins, che va sotto dopo soli 2' con il gol di Willian, che replica al 32', nel mezzo il gol di Pedro. A firmare il 4-0 finale è la rete di Giroud, la prima con la maglia dei Blues, su assist dell'altro volto nuovo nella squadra di Conte, Emerson Palmieri. Il Chelsea conoscerà domani il proprio avversario ai Quarti: intanto, questa sera, si gode l'ottima prestazione e l'ottima vittoria.

Conte manda in campo per la prima volta il neo acquisto Emerson Palmieri, offendo la prima da titolare anche a Giroud che guida l'attacco dei Blues completato da Willian e Pedro. In difesa c'è il giovane Ampadou, mentre Drinkwater e Fabregas sono chiamati a svolgere i loro compiti in cabina di regia. Adkins risponde con un 4-3-3 che vede Meyler in un'insolita posizione di terzino destro, mentre davanti alla difesa c'è Stewart. Riferimento centrale per l'attacco dell'Hull City è Dicko.

Il match si apre subito con il Chelsea all'attacco che dopo soli 2 minuti di gioco trova il gol del vantaggio: Willian sfrutta l'errore di Stewart e piazza con il sinistro sul secondo palo il pallone del vantaggio Blues dopo 120". La squadra di Conte continua a spingere e al 9' sfiora il raddoppio con Fabregas che si fa ipnotizzare a tu per tu con Marshall. Il dominio dei padroni di casa è netto, con un possesso palla che manda in tilt l'Hull per la seconda volta in 28 minuti: fantastica palla in verticale di Fabregas per Pedro che non può sbagliare la palla del 2-0 che mette al sicuro la partita. L'Hull non esiste e al 32' arriva il terzo gol del Chelsea, sempre con Willian: il brasiliano trova per la seconda volta il bersaglio con una fucilata dalla distanza dopo la sponda di Giroud. Dopo una fase di controllo da parte del Chelsea, che abbassa i ritmi per risparmiare anche energie, è proprio l'ex Arsenal a colpire i Tigers: Giroud da bomber vero gira in porta il pallone servito da Emerson Palmieri al 42', per il poker Blues solo nel primo tempo di Stamford Bridge.

Conte sfrutta il risultato per inserire qualche giovane: il primo è Hudson-Odoi, talento dell'Academy del Chelsea, che prende il posto di Pedro. Al rientro in campo, dopo il cambio, l'Hull può dare un senso al suo secondo tempo, con il rigore concesso contro i Blues per fallo di Fabregas; dal dischetto si presenta Meyler che però sbatte su Caballero, bravo a distendersi e a dir di no. Protagonista ancora il portiere ex City al 69', dopo che il Chelsea ha iniziato a concedere il possesso all'Hull: lo spagnolo esce in uno-contro-uno con Dicko e devia il tiro dell'attaccante francese di ginocchio. Sussulto della squadra di Conte, il primo vero del secondo tempo, con Zappacosta che cerca il secondo palo con un rasoterra che finisce a lato di poco. Ci prova anche Drinkwater al 76': calcia al volo dal limite, palla deviata con Marshall che riesce ad essere reattivo e a mettere in corner. Caballero torna a scaldare i guantoni al 79': in due tempi neutralizza la girata di Toral. Non trova la tripletta Willian: all'89' tenta una giocata simile a quella che ha portato alla prima rete, ma questa volta il pallone si stampa sul palo. È questo l'ultimo highlight della serata di Stamford Bridge.