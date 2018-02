FA Cup - Huddersfield vs Manchester United, Mourinho per ripartire

FA Cup - Huddersfield - Manchester United, Mourinho per ripartire - Manchester United Twitter

Quinto turno di FA Cup, il Manchester United, al John Smith's Stadium, sfida l'Huddersfield. Settimana importante per i diavoli rossi, Mourinho si gioca molto. In Premier, sono 16 i punti di distacco dal City, occorre proteggere la seconda posizione dall'assalto di Liverpool, Chelsea e Tottenham. Giusto vagliare le "alternative", puntare ad altri obiettivi. Si tratta del primo impegno probante in FA Cup per lo United, dopo le passeggiate con Derby e Yeovil Town. Mercoledì, invece, confronto Champions con il Siviglia. Manchester favorito, ma attenzione a possibili sorprese.

Mourinho, dopo il KO di misura con il Newcastle, ritrova Bailly. Fondamentale la sua presenza per sigillare la difesa. Probabile esclusione quest'oggi, almeno al via. Jones e Smalling a comporre la coppia centrale, con Shaw e Valencia in corsia. Matic funge da schermo, Pogba, al centro di diverse voci di mercato, si parla di un interesse del Real, deve dare qualità alla manovra. Consueta batteria sulla trequarti, Sanchez e Martial al largo, Lingard parte dietro a Lukaku. Romero, portiere di coppa, tra i pali.

L'Huddersfield raggiunge la sfida dopo i quattro gol rifilati al Bournemouth. Diciassettesima posizione, in compagnia di Palace e Swansea. Un gruppo piuttosto ampio è invischiato nei bassifondi della graduatoria, ogni errore può risultare fatale. In FA Cup, terza fermata anche per la compagine di Wagner - Bolton e Birmingham, liquidato al replay, in precedenza. 4-1-4-1 per i padroni di casa, Mounie è il terminale offensivo, Ince è invece l'elemento di rottura un passo oltre la linea a quattro di difesa. Van la Parra e Hogg sull'esterno, Pritchard e Williams fanno densità nel mezzo. Lössi in porta, i terzini sono Hadergjonaj e Malone. Schindler e Jorgensen rifiniscono il pacchetto.

Fischio d'inizio alle 18.30.