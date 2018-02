FA Cup - Swansea al replay, passano Brighton e Southampton

Matt Phillips in azione sul pressing di Hojbjerg in WBA-Southampton. | West Bromwich Albion, Twitter.

Non c'è la Premier League, per una volta. Il campionato più seguito del mondo si piega alla tradizione, fermandosi per lasciar spazio all'FA Cup in questo weekend. Solo quattro le partite in programma oggi, la metà nel quadro degli ottavi di finale da svolgersi entro lunedì: prima della discesa in campo del Manchester United, hanno disputato i propri duelli già altre quattro compagini del massimo campionato d'Oltremanica: andiamo a vedere come se la sono cavata.

13:30

Sheffield Wednesday 0-0 Swansea City

Ritorno a casa per Carlos Carvalhal, che ha allenato i padroni di casa per due stagioni, proprio prima di sedersi sulla panchina degli Swans. La legge dell'ex non si è però fatta valere: partita tutto sommato equilibrata ed il replay può essere considerato il verdetto più giusto per quanto visto in campo, con l'atteggiamento chiaramente reattivo degli Owls, molto atto al contropiede ma non per questo meno pericoloso, considerando anche la scarsa efficacia dei gallesi, in grado di costruire solo due buone occasioni, una per tempo: la prima, di testa, con Van der Hoorn, con una zuccata verso il primo palo fermata da Dawson; la seconda, con Jordan Ayew, un tiro da fuori area respinto sempre dal portiere avversario. Nel finale, la grande occasione per Lucas Joao nel recupero: il suo colpo di tacco nell'area piccola trova però le mani di Nordfeldt. Per sapere chi passerà, ci vediamo al Liberty Stadium.

16:00

Brighton 3-1 Coventry City

15' Locadia, 34' Goldson, 61' Ulloa, 77' Clarke-Harris

Dominio territoriale fin dai primi secondi per the Albion, che con i suoi giocatori più importanti sfiora il vantaggio sin da subito, mostrando una qualità decisamente superiore rispetto agli avversari. Jurgen Locadia si distingue in tal senso, colpendo prima una traversa dopo cinque minuti, e segnando al quarto d'ora: gran lavoro di Knockaert sulla destra e l'olandese mette il tap-in per il primo gol con la sua nuova maglia. L'1-0 non cambia le carte in tavola e, sugli sviluppi di un corner, Connor Goldson raddoppia dopo la sfortuna per Clarke-Harris, che aveva trovato un palo: ottimo cross di Suttner per il suo bel colpo di testa che vale il raddoppio. Chris Hughton è soddisfatto, nella ripresa arriva anche il tris firmato Leonardo Ulloa. L'argentino insacca un traversone del veterano Bruno dalla destra: poco dopo, altro legno per Clarke-Harris, che solo a 13' dalla fine troverà finalmente un gol (seppur inutile): dopo una respinta corta di Goldson, l'attaccante ha realizzato con semplicità da due passi.

West Bromwich Albion 1-2 Southampton

11' Hoedt, 56' Tadic, 58' Rondòn

È praticamente una partita di Premier e nessuno ci tiene a fare brutte figure: però sono in particolare i giocatori in trasferta a mantenere il controllo. Anche con discreta concretezza: prima l'ex Lazio Hoedt, dopo un bel cross da calcio d'angolo di Ward-Prowse, punisce la distratta truppa di Pardew. Dopo un'unica occasione con una conclusione dalla distanza di McClean, in avvio di ripresa sembra arrivare il colpo da KO: gran contropiede finalizzato da Tadic con un bel tocco sull'assist di Carrillo. Prima dell'ora di gioco le Baggies riaprono però i conti: ancora a segno Salomon Rondòn, con un gran tiro al volo mancino dal limite dopo il pallone scodellato al limite da Krychowiak. La bolgia che si scatena all'Hawthorns non basta: la gestione dei ragazzi di Pellegrino è vincente e vale un posto nei quarti di finale.