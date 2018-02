FA Cup, Spurs a Rochdale per il passaggio ai quarti

Dopo le vittorie contro il Wimbledon ed il Newport, quest'ultima solo al replay dopo l'1-1 del primo match, il Tottenham si appresta a giocare gli ottavi di finale di FA Cup sul campo del Rochdale, squadra di League One, terza divisione inglese.

Dopo l'ottima prestazione messa in campo a Torino contro la Juventus in Champions League, la squadra di Mauricio Pochettino torna a competere in coppa, questa volta la più importante inglese, e lo farà con l'intenzione di restare in corsa per quello che è uno degli obiettivi della stagione. I londinesi, però, non schiereranno l'undici migliore a loro disposizione, dando respiro ai titolarissimi e lanciando chi cerca spazio per inserirsi tra le grazie del tecnico argentino. Fuori Kane, Alli, Eriksen e Dembele su tutti, giocatori che danno l'anima in campo e stanno trascinando gli Spurs in questa stagione. Dentro Llorente, Sissoko, Moura, al debutto dal primo minuto e Winks alla ricerca di buone prestazioni per ritagliarsi spazi importanti in ciò che resta dell'annata.

Tottenham: Vorm; Trippier, Alderweireld, Foyth, Rose; Wanyama, Winks; Moura, Sissoko, Son; Llorente.

Il Rochdale, stuzzicato dalla polemica del tecnico Spurs sul loro campo definito inadatto a giocare una partita di tale valore, proverà a farsi valere e a riscattare una stagione che per il momento li vede vicinissimi alla retrocessione in League Two garantendosi un viaggio a Wembley. La squadra di Keith Hill scenderà quindi in campo con il miglior undici possibile che vede Ian Henderson, quattordici gol, e Bradden Inman a guidare l'attacco della squadra di casa.

Rochdale: Lillis; Rafferty, McGahey, McNulty, Delaney, Done; Cannon, Camps, Kitching, Henderson, Inman;

In caso di vittoria, gli Spurs, avranno un altro impegno abbastanza semplice sulla carta dovendo affrontare la vincente del replay tra Sheffiel Wed e Swansea, con i gallesi evidentemente favoriti sia per la statura della squadra, sia perché il replay si giocherà in Galles.