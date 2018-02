FA Cup, Manchester City alla prova Wigan

Quasi una passegiata quella che attende il City nel quinto turno di FA Cup. L’avversario è il Wigan Atlethic, seconda classificata nella League One. Attenzione però a non sottovalutare gli avversari, la storia ci ha già insegnato a non prendere sotto gamba certe squadre che, spesso, si sono rivelate ostiche per alcune big. Wigan di scena nel catino di casa, dove la settimana scorsa ha trovato la sconfitta contro il Blackpool. I latics non vincono una partita dal 3 Febbraio, nel match contro il Gilligham.

Come annunciato prima, la cosa più importante è non "trascurare" la squadra di Paul Cook che in FA Cup ha sconfitto per 2-0 il West Ham, lo scorso 27 Gennaio. Ma chi sono gli eroi di questo Wigan? Il primo è sicuramente Will Grigg, famoso attaccante nordirlandese a cui i tifosi hanno dedicato una simpatica canzone chiamata “Will Grigg is on fire” diventata ormai tormentone nell’isola britannica. Lui, a quota 9 goal in campionato, e Nick Powell, 12 reti messe a segno fino ad ora, sono sicuramente i giocatori da tenere sotto controllo.

L'enorme gap tecnico può incidere ovviamente sul match. Pep Guardiola lo sa, l’FA cup è un obbiettivo da completare. Per raggiungerlo, turnover moderato in casa City, undici di livello. Si dice, d'altro canto, che vincere aiuta a vincere: prima di completare il proprio percorso in Champions League ed in campionato, anche in Coppa l'intenzione è di strappare il miglior risultato possibile per continuare ad infiammare un ambiente già molto carico.

Il modulo, in casa City, resta lo stesso. 4-3-3, con Aguero da terminale. Silva e Sané ai lati dell'argentino. Fernandinho è lo schermo in mediana, Gundogan e Silva le mezzali. I due hanno margine d'azione, possono alzarsi e mutare lo schieramento in un più offensivo 4-1-4-1, marchio di fabbrica di Pep. Stones e Laporte blindano Bravo, Danilo e Zinchenko i laterali bassi.

Grigg guida la compagine di casa, sulla trequarti batteria composta da Massey, Powell e Jacobs. Morsy e Power cerniera di mezzo, i terzini sono Byrne e Elder. Burn e Dunkley oscurano Walton.

Fischio d'inizio alle 20.55.

Articolo di Elia Pelizzari.