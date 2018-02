FA Cup, Wigan - Manchester City: Will Grigg's on fire! Wigan vittorioso (1-0)

Partita assurda che finisce con la vittoria inaspettata del Wigan. Davide dunque, batte Golia, in questo quinto turno di FA Cup.

PRIMO TEMPO - Il Manchester City subito aggressivo con Aguero che manca di poco il goal di testa su un bel cross di Bernardo Silva. La squadra di Guardiola, come previsto, continua ad attaccare contro avversari con un enorme gap tecnico. Tuttavia il Wigan non perde coraggio e si fa vedere con le sue due punte di diamante: Powell e Grigg. I due giocatori dei Latics provano a mettere in difficoltà la solida difesa citizens e nonostante le buone intenzioni, non riescono a trovare alcuna gioia. Oltre alla caratura degli avversari, il Wigan inciampa in un altro inconveniente. Powell è costretto ad uscire anticipatamente per infortunio lasciando spazio al giovane Fulton. La squadra di Guardiola tuttavia non riesce ad arrivare al goal del vantaggio nonostante le enormi chance avute per tutta la durata del primo tempo.

SECONDO TEMPO - I ritmi nella seconda metà di gara, inizialmente, si abbassano, con il City che prova a ragionare, cercando il momento giusto per attaccare. La prima occasione concreta del secondo tempo è sui piedi di Danilo al 60esimo minuto, che da fuori area non riesce a trovare il goal nonostante una bella conclusione. La squadra di Manchester non ci sta, e ci riprova, prima con Aguero e poi con Gundogan trovando davanti a loro solamente un grande Walton. Tuttavia i Latics provano ad affacciarsi in attacco e nonostante il dominio avversario, riescono a trovare clamorosamente il goal del vantaggio con l'idolo dei tifosi Will Grigg. Elder lancia in attacco l'attaccante nordirlandese che con uno scatto repentino riesce a ricevere palla, arrivare in area e concludere alle spalle di Bravo. 1-0, ma è un risultato tutt'altro che aspettato, ed il City prova a pareggiare. L'occasione clamorosa è sui piedi di Laporte che sbaglia davanti al portiere sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il campo del Wigan sembra una zona di guerra, con De Bruyne e Bernardo Silva che bombardano di tiri la porta avversaria. Tuttavia la difesa Latics riesce a reggere per tutti i 90 minuti, regalando una splendida vittoria a Paul Cook.

Passa così ai quarti di finale il Wigan, che inizia a scrivere una piccola favola del calcio inglese. Il prossimo match sarà dunque con il Southampton, uscito vittorioso dal match contro il WBA.