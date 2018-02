Premier League - Okaka entra e sveglia il match, Deeney punisce l'Everton e fa vincere il Watford

Gioisce il Watford, che ottiene una vittoria importante per la classifica. Partita priva in realtà di vere e proprie emozioni, ma l'errore di Pickford su un rinvio accende negli ultimi minuti gli Hornets, che con un Okaka in palla trovano il gol vittoria. È proprio l'italiano a servire Deeney per la rete dei tre punti. Comunque per circa ottanta minuti nessuna delle due squadre aveva creato nulla e il pareggio non sarebbe stato ingiusto per nessuno.

Formazione Watford (4-2-3-1): Karnezis; Janmaat, Prodl, Mariappa, Holebas; Doucourè, Capouè; Deulofeu, Pereyra, Richarlison; Deeney. All. Javi Gracia.

Formazione Everton (4-3-3): Pickford; Martina, Williams, Keane, Kenny; Davies, Gueye, Rooney; Sigurdsson, Niasse, Walcott. All. Allardyce.

PRIMO TEMPO

Avvio di partita caratterizzato da tanto possesso palla, con le squadre che fanno girare il pallone in attesa di trovare il varco giusto. Il primo tentativo lo effettua Niasse, che corre sulla sinistra, penetra in area e calcia in porta pur con un angolo di tiro ristretto, Karnezis respinge in angolo senza grossi patemi. Nonostante le squadre premano molto, si fatica a vedere qualcosa degno di nota per larghi tratti del primo tempo. Ci prova Sigurdsson da notevole distanza, ma l'estremo difensore di casa non ha problemi a bloccare. Tanta lotta a centrocampo, qualche timido tentativo di conclusione deviato dalle difese e poco altro per questa partita, in stallo praticamente dal fischio d'inizio. Le due squadre dunque si equivalgono e i primi quarantacinque minuti si chiudono su uno 0-0 mai in discussione.

SECONDO TEMPO

Si spera in un altro copione per quanto riguarda la ripresa. L'Everton prova allora ad accontentare le aspettative, ma Keane in area con il suo tiro non trova lo specchio della porta. Subito dopo traversone insidioso di Rooney, che costringe Karnezis all'uscita in presa bassa. Lo stesso Wazza perde il pallone per il primo squillo degli Hornets. Cross di Pereyra, Deeney si smarca bene, ma la sfera è troppo alta e il suo colpo di testa è di facile lettura per Pickford. Girandola di cambi all'ora di gioco per provare a smuovere le acque. Allardyce in particolare toglie Niasse, che aveva avuto qualche problema fisico nel primo tempo, al suo posto il centroavanti della Turchia, Tosun. Tegola per Javi Gracia, in un contrasto con Tosun, Deulofeu resta a terra per un problema alla caviglia destra e chiede il cambio.

Partita che non sembra avere sbocchi, ma poi Pickford accende i padroni di casa. Pessimo rinvio, che va a sbattere su Deeney, palla che arriva a Kiko Femenia, che deve solo servire il suo capitano in area, ma lo spagnolo sbaglia la misura del cross basso, che viene deviato in tuffo dall'estremo difensore avversario. Il lampo sveglia gli uomini di Javi Gracia, che finalmente mettono in piedi una manovra offensiva. Passaggio per Okaka sulla destra, palla a Deeney in area che, sfruttando il suo fisico, controlla la sfera e in girata la scarica in rete (1-0). L'attaccante italiano è indemoniato e sfiora anche il raddoppio, controllo orientato stupendo e bolide dal limite che viene parato in tuffo da Pickford. Nel finale proprio quest'ultimo di testa su corner serve Calvert-Lewin, che per poco non riesce a impattare per il pareggio. Finisce dunque 1-0.