Finale Carabao Cup: Arsenal e Manchester City si giocano una fetta di stagione

Sfida a cinque stelle in Inghilterra, con l'Arsenal di Arsene Wenger pronto ad affrontare il lanciatissimo Manchester City di Pep Guardiola. Dopo una negativa prova idi giovedì ed un passaggio del turno in Europa League in chiaroscuro, i gunners vogliono cancellare i dubbi e le incertezze, vincendo contro la capolista di Premier League e conquistando la Carabao Cup, l'attuale Coppa di Lega Inglese che ha visto l'Arsenal approdare in finale superando il Chelsea di Antonio Conte. Più agevole il turno dei citizens, che hanno battuto il Bristol City non senza sofferenze.

Le indiscrezioni della vigilia vorrebbero un Arsenal schierato in campo con il 4-3-2-1, modulo in cui non potrà inserirsi Henrikh Mkhitaryan, che in coppa non può giocare. Davanti al portiere Ospina, la difesa a quattro dovrebbe registrare la presenza di Hector Bellerin, Koscielny, Mustafi e Nacho Monreal. Dietro l'unica punta Pierre-Emerick Aubameyang, lanciati Ozil e Ramsey, che sembra aver recuperato la condizione migliore. In mediana, infine, Xhaka ed Elneny dovrebbero essere affiancati da Wilshere, che con Ramsey potrebbe alternarsi nel ruolo di "cerniera" tra i reparti.

Un più classico 4-3-3, invece, per il Manchester City, con Guardiola deciso a schierare Sterling e Sane' ai lati dell'unica punta Aguero. In porta, Bravo, protetto dai centrali difensivi Otamendi e Kompany, con i terzini Walker e Zinchenko ai lati. Nella zona centrale del campo, Fernandinho, affiancato dalle pericolose mezz'ali David Silva e Kevin de Bruyne. Occhio soprattutto al belga, al centro di uno straordinario momento di forma.

Una sfida dunque vitale per le due formazioni, con Wenger che si giocherà sicuramente qualcosina in più. In caso di sconfitta, infatti, l'attuale tecnico dell'Arsenal potrebbe aumentare il numero dei suoi detrattori, pronti a fargli lo scalpo in vista della prossima stagione. Più solida la posizione di Guardiola, praticamente sicuro al comando della Premier League e pronto a giocarsi le proprie chance anche in Champions League.

DI SEGUITO LE PROBABILI FORMAZIONI:

Arsenal (4-3-2-1): Ospina; Bellerin, Koscielny, Mustafi, Monreal; Elneny, Xhaka, Wilshere; Ramsey, Ozil, Aubameyang.

Manchester City (4-3-3): Bravo; Walker, Kompany, Otamendi, Zinchenko; De Bruyne, Fernandinho, Silva; Sane', Aguero, Sterling.