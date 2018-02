Premier League, United - Chelsea: i Red Devils in cerca di riscatto. Conte in cerca dei tre punti

United e Chelsea si sfideranno ancora dopo l'1-0 a favore dei Blues nel match di andata. La squadra di Mourinho cerca di riprendersi il secondo posto visto il sorpasso del Liverpool a +1, Conte invece cerca di agganciare l'acerrimo nemico portoghese così da iniziare una lotta per la scalata della classifica. Attenzione sotto al Tottenham a 52 punti contro i 53 del Chelsea, mentre l'Arsenal risulta essere sempre più lontana a 45 punti raccimolati fino ad ora. Beato in solitaria vetta invece il Manchester City, primo a quota 72 e a +15 dal Liverpool in seconda posizione.

Lo United deve vincere e per farlo serve una grande prestazione. A motivare la fame di vittoria di Mourinho è anche la sfida con il suo nuovo nemico Antonio Conte, bersaglio spesso di alcune sue battute. Calcisticamente parlando i Red Devils hanno tutte le possibilità di fare un grande match oggi: c'è la voglia di riscatto dopo il pareggio contro il Siviglia in Europa League e c'è la fame di vittoria in Premier, 3 punti che mancano dall'1-0 contro il Newcastle lo scorso 11 Febbraio. Lukaku&Co dovranno dunque giocare una grande partita per impedire ai Blues di agganciarli in terza posizione.

Anche il Chelsea d'altronde viene da un pareggio in Europa, in particolare nella Champions League ottenuto in una splendida gara contro il Barcellona. La compagine di Conte però viene da un 4-0 in FA Cup e da un 3-0 in Premier contro il WBA, e sicuramente ha voglia di continuare la propria striscia di risultati utili consecutivi. Conte dovrà stare attento all'imprevedibilità degli avversari mettendo la lente d'ingrandimento su Rashford, Lingard e MC Tominay, tre giovani del vivaio Red Devils da tenere sicuramente d'occhio.

QUI CHELSEA - Senza Bakayoko, Barkley e David Luiz, Conte arriverà alla partita contro lo United senza molti dubbi di formazione. Dovrebbe esserci un 11 simile a quello del match contro il Barcellona. In difesa ci sarà Cahill al posto di Rudiger, sulla fascia destra giocherà invece ancora Moses e non Zappacosta mentre a centrocampo, il sostituto di Bakayoko sarà Fabregas. In attacco sarà Olivier Giroud a partire dal primo minuto, seguito alle spalle da Hazard e Willian.

QUI MANCHESTER UNITED - Con l'infortunio di Herrera in terra spagnola Mourinho è costretto a schierare dal primo minuto McTominay, Matic e Pogba in un centrocampo a 3. In difesa ci sarà Lindelof insieme a Smalling mentre a sinistra ballottaggio tra Valencia e Shaw. In attacco Sanchez e Lukaku potrebbero partire dal primo minuto mentre sembra ormai sicura l'esclusione nella formazione titolare di Juan Mata. I sostituti però non mancano e dalla panchina Jesse Lingard e Rashford scalpitano per scendere in campo sin dal primo minuto.