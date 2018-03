Premier - Benitez torna ad Anfield: il Liverpool ospita il Newcastle

Una FACup, un Community Shield, una Supercoppa UEFA ma soprattutto una Champions League. È questo lo score di Rafa Benitez sulla panchina del Liverpool dal 2004 al 2010 ed oggi tornerà all'ombra della Kop da avversario. Il posticipo delle 18.30 del Sabato di Premier vede il Newcastle dello spagnolo far visita al suo grande vecchio amore, il Liverpool che è tornato a correre e non vuole più fermarsi, sia in Champions dove in settimana ci sarà la formalità del ritorno dopo lo 0-5 del match d'andata contro il Porto, sia in Premier dove Klopp vuole sognare il secondo posto che dista soli due punti ed è occupato dallo United che quest'anno ha dimostrato di esser capace di avere alti ma soprattutto bassi inaspettati. Come detto però, i Reds si troveranno difronte i Magpies di Benitez che sono a caccia di punti per staccare la zona retrocessione e che, poche settimane fa, sono stati in grado di fermare proprio lo United, battendolo per 1-0 in casa. Ad Anfield non sarà però lo stesso: per il Liverpool è un vero e proprio fortino, e l'atmosfera per il ritorno di Rafa Benitez nello stadio che lo ha tanto amato sarà spettacolare.

Il tecnico del Newcastle ha parlato così del suo ritorno a Liverpool: "La cosa più importante è vincere la partita. Abbiamo vinto molte cose a Liverpool e mi sono goduto ogni singolo minuto della mia esperienza là. La mia famiglia ci abita ancora, la connessione con la città c'è ancora". Parlando del match contro lo United, lo spagnolo dice che "Sarà una partita differente, ma all'andata abbiamo giocato bene contro il Liverpool. Possono giocare in molti modi differenti, con il possesso o con l'attesa in difesa per poi ripartire. Dobbiamo affrontarli con confidenza e dobbiamo rimettere in campo quello che abbiamo fatto di positivo nelle ultime partite". Klopp invece scherza su Benitez: "Mi piace come gioca Rafa, anche come persona, ma gli abbiamo fatto troppi regali: due stagioni fa vincevamo 2-0 e...". Interessante analisi effettuata anche sul VAR, che è già in uso in FACup: "Non credo esistano partite senza problemi. In Germania all'inizio della stagione c'era molta irritazione per il VAR, ma ora è organizzato meglio. Servirà tempo. Nel nostro match contro il WBA, ad esempio, è servito troppo tempo per prendere una decisione".

Il Liverpool non dovrebbe cambiare molto, nonostante il match di Champions di Martedì: il 4-3-3 di Klopp vedrà davanti a Karius la linea difensiva ormai consolidata con Arnold e Robertson sugli esterni e la coppia centrale composta da Matip e Van Dijk. In mezzo al campo il dubbio riguarda Milner, uscito malconcio dal match contro il West Ham: i tre a centrocampo dovrebbero quindi essere Can, Henderson e Chamberlain. In attacco nessun dubbio, con Salah, Firmino e Mané pronti a colpire anche il Newcastle. Per far fronte al tridente di Klopp, Benitez ha studiato un 4-4-1-1, con Shelvey che non sarà di certo della partita per un problema al ginocchio: i terzini saranno Yedlin e Dummett, mentre i centrali sono Lascelles e Lejeune. In mezzo al campo spazio a Hayden e Diamé, con Ritchie e Kenedy sugli esterni a tutta fascia. A supporto dell'unica punta Gayle ci sarà Ayoze Perez.