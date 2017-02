Villarreal - Roma in diretta, LIVE Europa League 2017 (21:00)

Google Plus

Buonasera amici di Vavel Italia, benvenuti alla diretta live, scritta ed online di Villarreal - Roma da Andrea Mauri. La gara si giocherà al Madrigal e sarà valida per l'andata dei sedicesimi di Europa League.

QUI VILLARREAL

I sottomarini non stanno vivendo un grande momento di forma nella Liga spagnola dove hanno ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque partite dimostrando molte difficoltà ad andare in rete.

L'ottimo avvio di campionato ha permesso a Sansone & Co di restare comunque nelle prime posizioni della graduatoria a tredici punti dal Real Madrid capolista. Il cammino europeo del Villarreal non è stato certamente sfavillante con la sconfitta patita contro l'Osmanlispor come punto più basso della stagione.

I giocatori dell'Osmanlispor festeggiano al Madrigal

Per la gara contro la Roma, Escribà ha recuperato Roberto Soriano, ma lo stesso allenatore è dubbioso sul suo impiego dal primo minuto nel match di stasera. Sarà sicuramente della partita Sansone, goleador dei sottomarini in stagione e presente affianco del proprio allenatore durante la conferenza stampa.

QUI ROMA

Completamente diverso è il momento della Roma. La squadra della capitale sta viaggiando a gonfie vele in Serie A e arriva al match del Madrigal nelle migliori condizioni possibili con otto vittorie nelle ultime dieci partite.

L'urna per i giallorossi non è stata di certo clemente regalandole una delle più insidiose seconde classificate presenti. Fino ad ora in Europa League il cammino della Roma è stato netto, nessuna sconfitta e tre vittorie su sei gare.

I giocatori della Roma dopo un gol al Viktoria Plzen

Spalletti alla coppa ci tiene e per questo motivo manderà in campo la miglior formazione possibile con il solo cambio tra Szczesny e Alisson che si avvicendano tra i pali. Davanti è confermato Dzeko, in ottimo stato di forma, supportato da Salah e Nainggolan.

I PRECEDENTI

Tra le due squadre c'è solo un precedente e risale all'era Capello sulla panchina della Roma. Erano gli ottavi della Coppa Uefa 2003/2004 e quella volta passò il turno il Villarreal grazie alla vittoria dell'andata per 2-0 . A nulla valse il 2-1 dell'Olimpico con i gol di Emerson e Cassano, a condannare i giallorossi fu la rete siglata Sonny Anderson.