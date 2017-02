Europa League, le formazioni ufficiali di Villarreal-Roma: El Sharaawy in campo

sportface.it

All’ Estadio Madrigal tra poco scenderanno in campo Villarreal e Roma, nel match valido per l’andata dei sedicesimi di finale della UEFA Europa League. È senz’altro il match di cartello della giornata, quello più atteso e di maggior caratura, che comincerà esattamente alle 21:05 di questa sera.

Il sottomarino giallo di Escribà ospita una Roma in forma smagliante, che delle ultime 9 partite tra Serie A e Coppa Italia ne ha vinte 8 (unica battuta d’arresto con la Sampdoria a Marassi, 29 gennaio, 3-2). Al contrario, i locali sono nel bel mezzo di una gravosa crisi: negli ultimi 9 match disputati tra Copa del Rey e LaLiga, il Villarreal ha ottenuto solamente un successo (in casa contro il Granada per 2-0, 28 gennaio).

Nonostante le due compagini arrivino alla gara in una condizione diametralmente opposta, la gara di stasera è un impegno assai insidioso e imprevedibile. Il Villarreal storicamente ha una grande tradizione europea alle proprie spalle, e per questo è abituato a gestire situazioni così delicate come le sfide a formula andata-ritorno, anche se in precarie condizioni di forma. I giallorossi di Spalletti dovranno cercare di mantenere alta la concentrazione, e mostrare particolare attenzione alla mobilità delle punte e degli esterni spagnoli, che possono mettere in difficoltà la difesa romanista con i loro improvvisi tagli in profondità.

Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre che questa sera se la giocheranno a El Madrigal:

VILLARREAL (4-4-2): Asenjo; Mario Gaspar, Musacchio, Victor Ruiz, Jaume Costa; Castillejo, Bruno, Trigueros, Dos Santos; Sansone, Bakambu.

A disp.: Andres Fernandez, José Angel, Alvaro, Soriano, Cheryshev, Soldado, Adrian Lopez.

All.: Escribá.

ROMA (3-4-2-1): Alisson; Manolas, Fazio, Ruediger; Bruno Peres, De Rossi, Strootman, Emerson Palmieri; Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko.

A disp.: Szczesny, Vermaelen, Juan Jesus, Mario Rui, Gerson, Paredes, Perotti, Salah, Totti.

All.: Spalletti.

Arbitro: Makkelie

Assistenti: Steegstra – Diks

Addizionali: Blom – Jochem

Quarto Uomo: Vries