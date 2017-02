Fiorentina-Borussia Mönchengladbach: probabili formazioni e curiosità del match

bernardeschi gol borussia m'gladbach-fiorentina

I favori del pronostico vertono tutti verso la Fiorentina dopo la vittoria di misura in Germania. Ma a questi livelli e contro avversari come il Borussia Mönchengladbach occorre tenere alta la soglia della concentrazione per non incappare in brutte figure e compromettere la qualificazione agli ottavi di Europa League.

E' questo l'obiettivo della Fiorentina di Paulo Sousa che invita la squadra a fare una partita perfetta contro i tedeschi stasera al "Franchi". Il tecnico portoghese cambia modulo e qualche pedina nello scacchiere tattico che dovrebbe vedere Tatarusanu in porta, difesa a quattro con Sanchez e Olivera terzini con Gonzalo Rodriguez e Astori centrali, Badelj e Vecino in mediana, con la linea dei trequartisti composta da Chiesa, Borja Valero e Bernardeschi alle spalle dell'unica punta Kalinic. Gli indisponibili per il match sono il portiere Dragowski e il difensore Milic (il croato ha rimediato una frattura al setto nasale).

Il Borussia Mönchengladbach però vuole dar battaglia per provare l'impresa dopo lo 0-1 dell'andata. Modulo a specchio per i tedeschi che schierano Sommer in porta, Korb, Vestergaard, Christensen e Wendt in difesa, Dahoud e Kramer in mediana con Herrmann, T. Hazard e Stindl a supporto di Hahn.

Probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Tatarusanu; Sanchez, Rodriguez, Astori, Olivera; Badelj, Vecino; Chiesa, Borja Valero, Bernardeschi; Kalinic. All. Sousa

B. Mönchengladbach (4-2-3-1): Sommer; Korb, Vestergaard, Christensen, Wendt; Dahoud, Kramer; Herrmann, Hazard, Stindl; Hahn. All. Hecking

Curiosità del match (fonte Uefa.com)

• Le due squadre si sono affrontate per la prima volta nell'andata dei sedicesimi.

• La Fiorentina ha vinto tre delle 11 partite contro squadre tedesche (V3 P3 S5 - V2 P2 S1 in casa).

• Il bilancio del Gladbach nelle 15 partite contro squadre italiane è di V4 P7 S4 (V2 P2 S3 in Italia).

• La sconfitta per 3-2 in casa contro il PAOK alla quinta giornata, ha interrotto l'imbattibilità interna dei Viola in Europa che durava da quattro partite (V3 P11).

• Le quattro partite giocate in trasferta dal Gladbach in Europa in stagione si sono concluse con un bilancio di V2 S2; due le vittorie col margine di due gol (contro Young Boys e Celtic) e due sconfitte per 4-0.

• Vincitrice della Coppa delle Coppe nel 1961, la Fiorentina ha perso la finale di Coppa UEFA nel 1990. Nella passata stagione ha raggiunto i sedicesimi ma è stata eliminata dal Tottenham Hotspur.

• Vincitore della Coppa UEFA nel 1975 e 1979, il Gladbach ha raggiunto l'ultima volta i sedicesimi nell'edizione 2014/15, perdendo con il Siviglia.

• La Fiorentina ha colpito cinque volte i legni nella fase a gironi - più di qualsiasi altra squadra -, e il solo Bernardeschi ne ha presi due.

• Il Gladbach (1975, 1979) è una delle sette ex vincitrici della Coppa UEFA e UEFA Europa League ancora in corsa nei sedicesimi di finale. Le altre sono: Tottenham (1972, 1984), Anderlecht (1983), Ajax (1992), Schalke (1997), Zenit (2008) e Shakhtar Donetsk (2009).