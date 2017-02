Roma - Villareal in diretta, LIVE Europa League 2016/17 (19:00)

Aggiorna il contenuto

Buonasera amici lettori e benvenuti alla diretta scritta, live ed online, del match Roma - Villareal, ritorno sedicesimi di finale della UEFA Europa League. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, l'augurio di un buon match in nostra compagnia

Si gioca all'Olimpico, impianto da 72.698 posti a sedere situato a Roma

Escribà sceglie il 4-4-2. In porta Asensio, difesa composta - destra verso sinistra - da Mario Gaspar, Ruiz, Musacchio e Costa. Bruno e Trigeros centrali, Dos Santos e Cheryshev ali. Lopez e Bakambu punte.

Il Villareal alimenta l'obiettivo Europa, lotta per un posto al sole e per la gloria.

Sorteggiata nel gruppo L con Osmanlispor, Zurigo e Steaua Bucarest, la compagine iberica ha chiuso il proprio raggruppamento al secondo posto - 9 punti - alle spalle di un Osmanlispor tutto cuore e polmoni. In campionato continua la lotta serrata per l'ultima casella europea. Con i suoi 39 punti, il Villareal occupa la 6^ posizione e punta la Real Sociedad 5^. Nelle ultime 5 gare: una vittoria, una sconfitta e 3 pareggi. Il cammino europeo è compromesso, 4 gol sono una montagna da scalare. Eppure, mai dire mai

Escribà in conferenza stampa

Spalletti opta per 3-4-2-1. Allison in porta, trittico difensivo formato da Rudiger, Vermaelen e Juan Jesu. De Rossi e Paredes mediani, Mario Rui e Bruno Peres agiranno sulle ali. El Shaarawy e Perotti trequarti dietro l'unica punta Totti

La Roma non vuole lasciare nulla al caso, viaggia spedita verso gli ottavi e lancia un messaggio deciso alla competizione

Sorteggiata nel gruppo E con Astra Giurgiu, Viktoria Plzen e Austria Vienna, la compagine di Spalletti - con il minimo sindacabile - si è issata al primo posto grazie ai 12 punti ottenuti ottenendo la qualificazione da prima della classe. In campionato la Roma - con i suoi 56 punti - è la prima antagonista della Juventus, capolista con 63 punti. Nelle ultime 5 gare: 4 vittorie ed una sconfitta, patita contro la Sampdoria. All'Olimpico sarà una festa, vista ottavi

Le parole di Spalletti

Sono tre i precedenti totali, uno risalente alla settimana scorsa. Un roboante 4-0 al Mestalla che ha blindato la qualificazione agli ottavi di finale. Gli altri due risalgono al quarto turno della Coppa UEFA 2003/2004; all'andata il sottomarino giallo trionfò per 2-0 - Anderson/ Josè Mari - al ritorno lucchettó la qualificazione con il 2-1 finale a favore della Roma (Emerson/Cassano/Anderson)

La preview della gara offerta dalla nostra redazione

Arbitra Felix Zwayer coadiuvato da Schiffner e Achmuller, quarto uomo Seidel. Addizionali di porta i signori Ittrich e Stegemman