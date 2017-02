Europa League, stasera il ritorno dei sedicesimi: il programma

Fonte immagine: Ansa

Dopo l'antipasto di ieri, con le passeggiate salutari dello Schalke e del Manchester United, più eliminazione a sorpresa (ma non troppo) del Fenerbahce, oggi è giorno di abbuffata in Europa League. Si scende in campo per giocarsi il ritorno dei sedicesimi di finale, tra sentenze già piuttosto definitive e speranze di rimonta realizzabili. Tredici partite sono in programma nella giornata odierna.

Si comincia dalla Turchia, alle 17, con uno scontro tra i più equilibrati: dopo lo 0-0 dell'andata, l'Olympiakos deve violare il campo dell'Osmanlispor, già espugnato tre volte su quattro partite nell'anno solare 2017.

Due ore più tardi, alle 19, Roma e Besiktas devono gestire l'ampio vantaggio accumulato in trasferta, con una passerella verso gli ottavi. Deve invece sovvertire i pronostici lo Zenit, che ospita l'Anderlecht dopo la sconfitta per 2-0 dell'andata. In casa anche l'Ajax, contro il Legia Varsavia: partita sulla carta scontata e che sulla carta sorride agli olandesi, ma attenzione a non sottovalutare le avversarie. Anche il Bilbao tiene un occhio di riguardo per l'APOEL: il divario tecnico è ampio, ma il 3-2 di settimana scorsa lascia poche garanzie.

Situazione simile per il Tottenham, battuto 1-0 dal Gent in Belgio. Stasera, a White Hart Lane, è facile (ma non certo) aspettarsi una goleada. Attenzione però all'organizzazione di Vanhaezenbrouck. Difficile il compito di Gladbach e Celta Vigo, chiamate a ribaltare lo 0-1 subito in casa, rispettivamente sui campi di Fiorentina e Shakhtar. Idem per il Ludogorets, che vola a Copenhagen con poche speranze. Strada invece apparentemente spianata per Lione e Rostov, fresche di un vantaggio più che cospicuo da poter gestire comodamente. Resta invece massimo equilibrio tra Genk e Astra Giurgiu, ma i belgi hanno qualcosa in più, anche se stasera devono dimostrarlo.

Giocate ieri

Ore 18.00, Fenerbahce - Krasnodar 1-1 (agg. 1-2)

Ore 18.00, Schalke - Paok 1-1 (agg. 4-1)

Ore 18.00, Saint-Etienne - Manchester United 0-1 (agg. 0-4)

Oggi

Ore 17.00, Osmanlispor - Olympiakos (agg. 0-0)

Ore 19.00, Roma - Villarreal (agg. 4-0)

Ore 19.00, Apoel Nicosia - Athletic Bilbao (agg. 2-3)

Ore 19.00, Ajax - Legia Varsavia (agg. 0-0)

Ore 19.00, Besiktas - Hapoel Beer Sheva (agg. 3-1)

Ore 19.00, Zenit - Anderlecht (agg. 0-2)

Ore 21.05, Shakhtar Donetsk - Celta Vigo (agg. 1-0)

Ore 21.05, Copenhagen - Ludogorets (agg. 2-1)

Ore 21.05, Sparta Praga - Rostov (agg. 0-4)

Ore 21.05, Fiorentina - Borussia Moenchengladbach (agg. 1-0)

Ore 21.05, Olympique Lione - Az Alkmaar (agg. 4-1)

Ore 21.05, Tottenham - Gent (agg. 0-1)

Ore 21.05, Genk - Astra Giurgiu (agg. 2-2)