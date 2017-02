Fiorentina-Borussia Moenchengladbach in diretta, Europa League 2016/17 LIVE (21.00)

Aggiorna il contenuto

Buonasera a tutti! Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le dirette scritte in tempo reale di VAVEL Italia! Io sono Stefano Fontana e vi do il benvenuto ad un'altra serata di Europa League. Tempo di gare di ritorno per i sedicesimi di finale: insieme seguiremo la partita casalinga della Fiorentina, pronta ad ospitare il Borussia Moenchengladbach dopo aver centrato un'ottima vittoria (0-1 firmato Bernardeschi) nella gara d'andata. Kick-off fissato per le 21.00.

Il momento delle due squadre

Dopo il buon mese di gennaio (tre vittorie consecutive tra campionato e coppa) la Fiorentina è in un momento abbastanza altalenante dal punto di vista dei risultati. In particolare, pesano le tre sconfitte nelle ultime sette: l'1-0 nella tiratissima sfida col Napoli ha posto fine al cammino in Coppa Italia, mentre il 4-0 incassato dalla Roma ed il 2-1 di pochi giorni fa a San Siro contro il Milan, entrambe avversarie dirette in classifica, hanno realmente compromesso le possibilità di centrare una qualificazione europea a fine stagione.

I Viola quindi devono appendersi all'Europa League per ritrovare la vittoria ma soprattutto per restituire tranquillità ad un ambiente un po' sfiduciato. Il rientro di Bernardeschi, squalificato contro i rossoneri quattro giorni fa, sarà sicuramente un tassello importante, anche in vista delle prossime sfide a Torino ed Atalanta.

La Fiorentina in campo a San Siro. | fonte: twitter.com/acffiorentina

La stagione del Gladbach, in Bundesliga, sembra non riservare molti sussulti: la squadra di Hecking è nella metà bassa della classifica, all'undicesimo posto, con ventisei punti, esattamente a metà tra la zona Europa League (34) e quella retrocessione (18). Il risultato dell'andata complica un po' i calcoli ai tedeschi, costretti a fare risultato su un campo comunque ostico come il Franchi, dopo la sconfitta subita dal Lipsia nello scorso turno di campionato.

Il Borussia dopo la sconfitta interna con il RB Lipsia. | Fonte: twitter.com/borussia

Le ultime dal campo

Nonostante le dichiarazioni della vigilia ("dobbiamo fare almeno un gol") Paulo Sousa sembrerebbe orientato ad una formazione più equilibrata, tornando quindi alla difesa a quattro. Niente turnover ovviamente, dato che stasera i toscani si giocano molto del resto della stagione. Gli unici indisponibili sono i lungodegenti Dragowski e Milic, per il resto tutti arruolabili.

Il tecnico portoghese sembrerebbe quindi voler confermare la difesa a quattro più volte vista in stagione, con Tomovic ed Oliveira come terzini accanto alla coppia Astori-Gonzalo Rodriguez. Dovrebbe essere solo panchina per Ilicic, mentre torna dal primo minuto Federico Bernardeschi, ricomponendo il perfetto mix di gioventù e talento sugli esterni con Federico Chiesa. Nel mezzo, Sousa dovrebbe andare sul sicuro, coi suoi scudieri più esperti: Badelj e Vecino a fare diga, Borja Valero a supporto dell'unica punta Kalinic.

La rifinitura dei viola. | Fonte: twitter.com/acffiorentina

Dall'altra parte, Dieter Hecking deve fare a meno di Traoré, fuori oramai da quattro mesi dopo la lacerazione di un tendine, mentre probabilmente sarà disponibile solo dalla panchina il brasiliano Raffael, alle prese con problemi muscolari alla coscia. Per il resto, tutta la rosa è in salute.

Il dubbio principale del tecnico tedesco riguarda il modulo, ma non gli interpreti; in difesa sarà sicuramente la coppia Christensen-Vestergaard, già una certezza nonostante la giovanissima età, a proteggere lo svizzero Sommer. Sugli esterni favoriti Jantschke e Wendt. Il centrocampo è il reparto dei tedeschi che fa più paura: il campione del mondo Kramer farà parte della mediana insieme al talentino Dahoud, su cui ha messo gli occhi mezza Europa, mentre a seconda della scelta tra 4-4-2 e 4-2-3-1, Herrmann e l'americano Johnson sarannno in linea con loro o con il trequartista centrale Thorgan Hazard, fratello del più famoso Eden. Unica punta, anche qui, dovrebbe essere Lars Stindl.

I tedeschi provano il prato del Franchi in allenamento. | Fonte: twitter.com/borussia

Le probabili formazioni

Fiorentina (4-4-1-1): Tatarusanu; Tomovic, Rodriguez, Astori, Oliveira; Chiesa, Vecino, Badelj, Bernardeschi; Borja Valero; Kalinic. All. Sousa

4-4-1-1 | Fonte: vavel.com/it via footballuser.com

Borussia Moenchengladbach (4-2-3-1): Sommer; Jantschke, Christensen, Vestergaard, Wendt; Kramer, Dahoud; Herrmann, Hazard, Johnson; Stindl. All. Hecking