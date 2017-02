Roma-Villarreal, le formazioni ufficiali. Totti e Vermaelen dal '1 per Spalletti

L'Olimpico di Roma, fantagazzetta.com

In palio c'è il biglietto per gli ottavi di finale di Europa League. Roma e Villarreal scendono in campo allo Stadio Olimpico per decidere chi andrà avanti nella propria corsa europea e chi invece dovrà salutare almeno per questa stagione le coppe. La squadra di Spalletti parte da un vantaggio importante dopo la vittoria per 4-0 raccolta la scorsa settimana in Spagna, ma lo stesso tecnico giallorosso ha chiesto alla sua squadra in conferenza stampa di non abbassare la guardia.

Anche perché il Villarreal ha fatto vedere nel corso della stagione di essere squadra solida e con qualità. Certo la montagna da scalare per gli uomini di Escribà è davvero impegnativa, ma lo stesso allenatore degli spagnoli ha chiesto alla squadra di tenersi pronta a tutto e di iniziare intanto a vincere la gara di questa sera. Poi si vedrà. Si conoscono già, invece, le formazioni ufficiali di questa sfida. Nella Roma Spalletti tiene a riposo Dzeko in panchina e lancia dal primo minuto Francesco Totti in avanti. In difesa occasione per Vermaelen, con l'ex Barcellona chiamato a mettere minuti importanti nelle gambe per il finale di stagione.

Formazioni ufficiali

Roma (3-4-2-1): Alisson; Manolas, Vermaelen, Juan Jesus; Peres, Paredes, De Rossi, Mario Rui; Perotti, El Shaarawy; Totti.

Villarreal (4-4-2): Fernandez; Rukavina, Alvaro, Bonera, José Angel; R. Soriano, Hernandez, B. Soriano, Cheryschev; Soldado, Borré.