Europa League, il sorteggio degli ottavi: alla Roma tocca il Lione

Si è concluso da pochi minuti il sorteggio degli ottavi di Europa League 2016/17, tenutosi come di rito a Nyon. L'urna riserva brutte sorprese per l'unica italiana rimasta in lizza, la Roma, che se la dovrà vedere con il Lione. Avversario sicuramente più che sormontabile per i giallorossi, tra i favoritissimi per guadagnarsi la vittoria finale, ma che potrebbe creare qualche grattacapo.

L'urna senza fasce e senza restrizioni regala incontri decisamente da seguire. Tra gli altri match, è infatti da sottolineare l'interessantissimo scontro tutto tedesco tra Schalke 04 e Borussia Moenchengladbach, mentre il Gent pesca i connazionali del Genk, per un derby belga. Sfida ad alta tensione, che potrebbe riservare sorprese, è anche quella che vede di fronte Celta Vigo e Krasnodar.

Sorteggio invece piuttosto impari quello che pone il Manchester United di fronte al Rostov, anche se, dopo i sedicesimi, nulla è più detto, come sempre. Chiudono il lotto degli ottavi il quasi-derby Olympiakos-Besiktas, gara tutta da seguire, Apoel Nicosia-Anderlecht, ed infine Ajax-Copenhagen.

Le prime estratte giocano la gara d'andata in casa.

Il quadro completo

Celta Vigo - Krasnodar

Apoel Nicosia - Anderlecht

Schalke 04 - Borussia Moenchengladbach

Lione - Roma

Rostov - Manchester United

Olympiakos - Besiktas

Gent - Genk

Ajax - Copenhagen