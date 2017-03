Europa League - Il tecnico del Rostov, Ivan Daniliants, avverte i suoi: "Il Manchester United è di un altro livello"

Europa League: Il tecnico del Rostov avverte i suoi: "Il Manchester United è di un altro livello"

Dopo aver nettamente eliminato ai sedicesimi di finale con un totale 5-1 lo Sparta Praga (4-0 in casa ed 1-1 in Repubblica Ceca), il Rostov si appresta ad ospitare il Manchester United nell'andata degli ottavi di Europa League. Un match sulla carta impari, con gli inglesi nettamente favoriti in virtù del ben più alto tasso tecnico ed esperienza internazionali rispetto agli avversari che solo negli ultimi 2/3 anni si sono affacciati nel panorama internazionale.

Il tecnico della squadra con sede lungo le rive del fiume Don, il moldavo Ivan Daniliants, in conferenza stampa ha presentato il difficile impegno a cui andrà incontro la sua squadra, avvertendo i suoi della pericolosità degli avversari: "Tutti i miei giocatori quanto difficle sia la partita contro il Manchester United, una squadra di primissimo livello che ha vinto tanto in ambito internazionale. Noi stiamo facendo esperienza, che a questi livelli è fondamentale. Loro ci sono superiori in ogni settore del campo, dobbiamo affrontarli con la giusta concentrazione e voglia di lottare, solo così possiamo leggermente annullare il gap tra noi e loro".

Il trainer moldavo ha risposto risentito, in modo piuttosto piccato, alle critiche pervenute dal collega Josè Mourinho in merito alle non perfette condizioni del terreno di gioco dello stadio "Olimp-2", che sarà il teatro del match di domani, con calcio d'inizio alle ore 19.00: "Rispondo al mio collega Josè Mourinho dicendo che le lesioni del campo di gioco si verificano dopo ogni partita; dico che era messo peggio durante la partita scorsa contro lo Sparta Praga. Purtroppo la situazione del manto erboso è questa, dobbiamo farcene una ragione. E' chiaro che loro sono abituati diversamente, in Inghilterra tutto è perfetto, anche a noi piacerebbe giocare sempre a Wembley o ad Old Trafford".

QUESTE LE ATTUALI CONDIZIONI DEL TERRENO DI GIOCO DELLO STADIO OLIMP-2 DI ROSTOV: