Europa League: Inedito derby tedesco tra Schalke e M'Gladbach

Al via gli ottavi di finale di Europa League con due derby infuocati. Uno è quello belga tra Gent e Genk, l'altro invece si giocherà in Germania ed avrà protagoniste lo Schalke 04 ed il Borussia Monchengladbach. All'Arena AufSchalke di Gelsenkirchen va di scena un match di sicuro interesse, molto atteso. Ironia della sorte le due squadre si sono incontrate già in campionato, proprio lo scorso week-end a campo invertito. Match spumeggiante, altamente spettacolare, in cui ha prevalso 4-2 il Borussia, che è reduce da ben 4 successi di fila. In crisi, invece, lo Schalke 04: 2 sconfitte consecutive dopo 3 pari di fila. Il Moenchengladbach proviene dalla straordinaria rimonta contro la Fiorentina: dopo lo 0-1 dell'andata e il 2-0 dopo 25' minuti al ritorno, la squadra tedesca è riuscita a compiere una mirabolante rimonta, ed a segnare 4 reti, utili ai fini del passaggio del turno. La squadra della Ruhr ha invece eliminato, senza grossi patemi d'animo, il Paok Salonicco con un 4-1 totale tra match d'andata e ritorno. Nessun precedente tra le due squadre tedesche a livello internazionale. L'arbitro dell'incontro sarà un fischietto di assoluta esperienza, : l'olandese Kuipers. Calcio d'inizio fissato alle ore 21.05.

QUI SCHALKE 04: Sarà 3-5-2 per i tedeschi con Fahrmann in porta, Howedes, Badstuber e Nastasic in difesa. Stambouli e Bentaleb sulle fasce, Kolasinac, Schopf e Goretzka in mezzo. Burgstaller e Caligiuri sarà il tandem offensivo con il compito di far male la difesa avversaria.

QUI BORUSSIA MONCHENGLADBACH: Il tecnico Hecking è orientato a schierare i suoi con il classico 4-4-2: miglior formazione possibile, con Sommer in porta, Jantschke, Christensen, Vestergaard e Wendt in difesa. Kramer, Dahoud, Herrmann e Hofmann in mediana. Raffael e Stindl in attacco.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

SCHALKE 04 (3-5-2): Fahrmann; Howedes, Badstuber, Nastasic; Schopf; Stambouli, Kolasinac, Goretzka, Bentaleb; Burgstaller, Caligiuri. All. Weinzierl.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-4-2): Sommer; Jantschke, Christensen, Vestergaard, Wendt; Kramer, Dahoud, Herrmann, Hofmann; Raffael, Stindl. All. Hecking.