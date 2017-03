Europa League - Al via stasera gli ottavi di finale

Si parte! Finalmente entra nel vivo del tabellone ad eliminazione diretta anche l'Europa League. Dopo la graticola dei sedicesimi di finale, infatti, stasera, con la solita divisione tra ore 19.00 e ore 21.00, sarà il turno delle gare di andata degli ottavi di finale. Ci siamo già avvicinati nel dettaglio alle sfide di Ajax, Roma e Manchester United oltre che al derby tedesco tra Schalke e Borussia Moenchengladbach. Ora, andiamo ad analizzare gli altri quattro scontri che, già da stasera, potrebbero tracciare i verdetti validi per i quarti di finale.



Alle 19:00 saranno in campo due abitueé delle competizioni europee, almeno negli ultimi anni: l'APOEL di Nicosia ospita i belgi dell'Anderlecht. I ciprioti, in vetta solitaria in campionato, sono reduci dalla sensazionale eliminazione dell'Athletic Bilbao, schiantato in trasferta da Soteriou e Gianniotas. Lo stesso Soteriou, però, è stato espulso poco dopo la rete per doppia ammonizione, quindi salterà la gara di questa sera. Dall'altra parte, invece, l'Anderlecht è alle prese con una corsa a due serratissima contro il Club Brugge per la corona di campione della Jupiter League, e viene da una gara di sedicesimi di finale semplicemente leggendaria: lo Zenit era riuscito a ribaltare in Russia il 2-0 dell'andata, salendo in vantaggio di tre reti prima che Isaac Thielin mettesse la firma, al novantesimo, sulla qualificazione dei suoi. Da riscattare, inoltre, c'è lo scivolone in campionato: 3-2 sul campo del Mechelen appena cinque giorni fa.

Due ore dopo, invece, sarà il turno del Celta Vigo, che affronta i russi del Krasnodar, a capo di un foltissimo gruppo di candidate al quarto posto in campionato. La squadra di Shalimov ha eliminato il Fenerbahce (2-1 il doppio confronto) ed ora vuole la testa anche degli spagnoli per poter sognare un quarto di finale contro APOEL o Anderlecht. Dal canto suo, Eduardo Berizzo conta sulla voglia di rivincita dei suoi dopo la manita incassata dal Barcellona: l'Europa League, per quanto difficile, sarebbe l'unico obiettivo capace di fornire ancora motivazioni ai ragazzi del Balaidos, altrimenti arenati a metà classifica nella Liga spagnola.

Stessa ora per il derby belga tra quasi omonimi: Gent-Genk sembra quasi uno scioglilingua, ed invece vale un posto nelle migliori 8 della competizione. Le due squadre arrivano entrambe falcidiate dagli infortuni che costringeranno i due allenatori a rimaneggiare parecchio le due formazioni. In campionato, Gent e Genk si sono divise equamente le due sfide, con la squadra di casa sempre vittoriosa. Anche in classifica, le due vanno a braccetto: settimo posto a 47 punti per il Gent, ottavo a 45 per il Genk. Imporsi in Europa, però, ha sempre un gusto diverso.

Infine, la sfida tra due tra le squadre più blasonate ancora presenti nel tabellone: al Pireo va in scena Olympiakos-Besiktas, ovvero la capolista indiscussa del campionato greco contro l'equivalente del campionato turco. Entrambe hanno ancora tanta strada da percorrere, ma si giocano un bel pezzo di stagione già stasera: niente turnover quindi né per Gunes ne per il collega Paulo Bento, chiamato anche a riscattare la brutta sconfitta esterna (2-0) incassata dal PAOK. Anche qualche vecchia conoscenza del campionato italiano in campo: Leali e Cissokho tra i greci, Ricardo Quaresma nel Besiktas.