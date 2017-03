Europa League - Aboubakar risponde a Cambiasso: 1-1 tra Olympiakos e Besiktas

Pari e patta al Karaiskakis di Atene dove Olympiakos e Besiktas chiudono sull'1-1 nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. Padroni di casa avanti al tramonto di un brutto primo tempo con un colpo di testa di Cambiasso ma, nella ripresa, il Besiktas cresce e trova il meritato pari con Aboubakar che poi sfiora anche il gol del sorpasso. Ritorno in programma giovedì prossimo con un risultato che fa ben sperare per i Turchi.

Per quanto concerne il capitolo formazioni l'esordiente Vouzas schiera i suoi con un 4-2-3-1 con Manthiatis, Elyounoussi e Fortounis dietro l'unica punta Ansarifard. Gunes risponde schierando la squadra in modo speculare con Quaresma, Talisca e Babel a supporto di Aboubakar.

Ritmi molto bassi in avvio con entrambe le squadre che fanno molta fatica a costruire prediligendo lanci alle giocate di fino tanto che la prima conclusione verso la porta arriva solo al 19' con un filtrante di Figueiras per Manthatis, che dal limite lascia scorrere il pallone sul sinistro e tenta la conclusione di prima, neutralizzata da Fabri. Il Besiktas prova a reagire ma i tentativi di Quaresma non trovano lo specchio della porta.

Il match ha bisogno di una svolta per animarsi e questa arriva al 36' con uno splendido lavoro di Ansarifard, che si fa spazio sulla fascia, rientrando sul sinistro e facendo partire un cross al bacio per il solito inserimento di Cambiasso: zuccata vincente e 1-0. La reazione del Besiktas è affidata ad una punizione di Talisca e ad una conclusione di Quaresma dalla distanza ma entrambi tentativi terminano fuori tra i fischi dei padroni di casa. Una brutta prima frazione termina con il vantaggio dei Greci.

Gunes cambia subito nell'intervallo inserendo Ozyakup per Arslan ed il Besiktas prova subito a far paura all'Olympiakos con due tentativi di Talisca su azione d'angolo ma in entrambi casi la sfera termina fuori di poco. Sono solo le avvisaglie perché al 53' i Turchi pervengono al pareggio con Leali che sbaglia completamente il rinvio regalando la sfera ad Aboubakar che con un piazzato rasoterra punisce dai 20 metri, 1-1. Il gol infonde coraggio agli uomini di Gunes che al 58' vanno ad un passo dal vantaggio con Quaresma che a tu per tu con Leali si fa ipnotizzare dall'ex portiere del Frosinone, sulla respinta arriva Aboubakar che calcia a botta sicura ma un difensore si immola e salva tutto sulla linea.

Pochi minuti dopo è il turno di Tosic che, imbeccato da Quaresma, va di testa in tuffo ma stavolta Leali è bravo e salva i suoi. L'unica reazione dell'Olympiakos arriva dalla panchina con Martins e Marin che prendono il posto di Cambiasso e Fortounis mentre nel Besiktas Gunes manda in campo Tosun per Aboubakar. Proprio il neo-entrato, nelle fila dei Turchi, sfiora subito il gol ma è decisivo Retsos che si immola in scivolata salvando la sua porta. E' l'ultima emozione del match: termina 1-1 al Karaiskakis la sfida tra Olympiacos e Besiktas.