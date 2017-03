Europa League, Roma e Gent a caccia dell'impresa. Fuoco e "garra" a Moenchengladbach

Photo by "Efeitofuria.com"

L'Europa League torna in scena e lo fa con degli interessanti e apertissimi match di ritorno degli ottavi di finale. Tutte e otto le partite in programma giovedì sera sono più aperte che mai ed è veramente difficile pronosticare questi avvenimenti. Gli occhi degli italiani cadranno sul match dell'Olimpico, dove la Roma ospiterà il Lione con l'obiettivo di ribaltare il 4-2 dell'andata. L'impresa è difficile, ma la retroguardia francese si è dimostrata vulnerabile a differenza di un reparto offensivo che funziona a meraviglia con i vari Lacazette e Fekir.

BESIKTAS-OLYMPIACOS - All'andata le due squadre non sono andate oltre l'1-1 e cercheranno in ogni modo di portare a casa una qualificazione. Sulla carta i turchi, oltre a godere del fattore campo, sembrano avere qualcosa di più rispetto alla squadra di Paulo Bento. Il Besiktas è imbattuto da 7 partite, mentre i greci hanno registrato 3 sconfitte negli ultimi 10 incontri. Entrambe le compagini comandano nei loro rispettivi campionati, con i turchi che sono coinvolti in una vera e propria battaglia per il titolo che è destinata a durare fino alla fine della stagione. Tatticamente i padroni di casa hanno più qualità con i vari Quaresma, Talisca e Aboubakar, ma l'Olympiacos ha già dimostrato di non essere da meno. Il tecnico Gunes dovrà sciogliere i ballottaggi tra Aboubakar-Tosun e Arslan-Ozyakup. Assenti per infortunio Erkin e Ba. Bento, invece, schiererà Retsos al posto di Da Costa, mentre Martins è in vantaggio su Romao come centrocampista al fianco di Cambiasso. Seba farà parte del tridente alle spalle di Ansarifard. PRONOSTICO: BESIKTAS

GENK-GENT - All'andata abbiamo avuto modo di ammirare la straordinaria vittoria per 5-2 da parte del Genk, ma il Gent cercherà in tutti i modi ribaltare questo difficile risultato. Nei padroni di casa l’unico dubbio è quello in avanti tra Buffel e Schrijvers; uno dei due completerà il tridente composto sicuramente da Boetius e Samata, con quest'ultimo che è stato autore di una doppietta all'andata. Nel Gent, invece, out Esiti a causa dell'espulsione rimediata all’andata. Al suo posto giocherà Simon. Ballottaggio in difesa tra Asare e Gershon, mentre in attacco ballottagio tra Perbet e Foket. PRONOSTICO: GENK

KRASNODAR-CELTA VIGO - Progetto ambizioso e a lunga durata quello dei russi, ma l'obiettivo adesso è quello di portare a casa una storica qualificazione che consentirebbe di giocare per la prima volta i quarti di finale dell'Europa League. Ci sarà da rimontare il 2-1 dell'andata, e Salimov ha già escogitato la tattica. Il dubbio principale è legato a Zhigulev. Nel caso in cui non dovesse farcela si opterà per il tandem composto da Podberezkin e Smolov. Per Berizzo, invece, rebus in mediana tra Mallo e Diaz, mentre nel tridente d'attacco Sisto e Bogonda in lotta per una maglia da titolare. Il Celta gioca un bel calcio e probabilmente non merita il piazzamento a metà classifica in campionato. Tanta la qualità a disposizione, ma la prova del nove sarà quella della trasferta russa. PRONOSTICO: CELTA VIGO

AJAX-COPENAGHEN - Gli olandesi dovranno cacciare gli artigli di fronte al proprio pubblico per cercare di rimontare il 2-1 dell'andata. Il risultato non è impossibile, e l'avversario non è poi così blasonato. Ma in Danimarca il Copenaghen ha messo un piede e mezzo ai quarti per via della maggiore esperienza dei propri calciatori a discapito di un giovane ma talentuoso Ajax che ha concesso troppo in fase difensiva. Il tecnico Bosz conferma in difesa Veltman e Sanchez a discapito di Tete e De Ligt. A centrocampo da valutare Klaassen, con Ziyech pronto a giocare dal 1' minuto. Per gli avversari, invece, dubbio tra Verbic e Jensen, ma per il resto è lo stesso 4-4-2 del match d'andata. PRONOSTICO: COPENAGHEN

ANDERLECHT-APOEL - Guai a dare per spacciati i ciprioti. L'Anderlcht ha il vantaggio di giocare in casa e l'1-0 dell'andata, ma abbiamo già avuto modo di vedere che l'Apoel è una squadra insidiosa e difficile da affrontare per via della sua ottima solidità e organizzazione. Magari non ha grande qualità e un giocatore in grado di fare la differenza, ma se la gioca alla pari con tutti senza timore. Per i padroni di casa possibili due cambi all'orizzonte con Obradovic che potrebbe prendere il posto di Appiah, e il ghanese Acheampong pronto a sostituire Hanni nella linea dei trequartisti. La squadra di Christiansen, invece, punterà su Vander e Vinicius a discapito di Gianniotas e Morais. In attacco rientra Sotiriu, pronto ad insidiare de Camargo. PRONOSTICO: APOEL

MANCHESTER UNITED-ROSTOV - United favorito? Giusto e ovvio, ma attenzione anche al Rostov. I russi non hanno un gran valore sotto l'aspetto tecnico, ma sono reduci dalla Champions League e hanno già messo in difficoltà una squadra come il Bayern Monaco. Si riparte dall'1-1 dell'andata, con Mourinho pronto a rilanciare Mata dal 1′. In difesa si rivede Bailly che prenderà il posto di uno tra Jones e Rojo. Indisponibili per infortunio Rooney, Martial e Schweinsteiger. Per i russi stesso modulo dell'andata con Noboa - uomo simbolo della squadra - e Poloz centravanti. PRONOSTICO: MANCHESTER UTD

ROMA-LIONE - Nel calcio nulla è impossibile, soprattutto se di fronte hai una squadra che difensivamente ti concede tanto. All'andata il 4-2 è la testimonianza che il Lione è una squadra con grandi potenzialità offensive, e Spalletti sa già che se vuol passare il turno non dovrà subire nulla. Rudiger torna a disposizione dopo la squalifica, mentre torneranno dal 1′ minuto pezzi grossi come Manolas, Strootman, De Rossi, Emerson e Dzeko. Bruno Peres è in dubbio, ma nel caso in cui non dovesse farcela è già pronto Juan Jesus. Nei francesi confermato Jallet terzino, e in attacco potrebbero esserci delle novità per quanto riguarda Ghezzal, Cornet e Valbuena. PRONOSTICO: ROMA

BORUSSIA M'GLADBACH-SCHALKE 04 - Un derby tedesco molto sentito e ricco di spettacolo. Questa è il bigliettino da visita con la quale le due squadre si presentano di fronte al grande pubblico. Grazie all'1-1 dell'andata, il match si prospetta più equilibrato che mai. Hecking ha 2 dubbi: possibile vedere dall’inizio Christensen al posto di Kolodziejczak, e Kramer al posto di Strobl. Johnson potrebbe partire titolare lasciando in panchina Herrmann. Cambio di modulo, invece, per gli ospiti: visto l'infortunio di Kolasinac, Weinzierl opterà per un 3-5-2 con Badstuber titolare. Tandem d'attacco confermato con Burgstaller e Caligiuri. Dalla panchina Huntelaar. PRONOSTICO: BORUSSIA M'GLADBACH