Europa League - Gladbach e Schalke, la resa dei conti

Fonte immagine: Zdf

Prima, il 4-2 del Borussia-Park, di Bundesliga. Poi, l'1-1 della Veltins Arena, di Europa League. Questa sera, il terzo e ultimo episodio. Schalke 04 e Borussia Moenchengladbach sono alla resa dei conti: dopo le tre gare in 13 giorni, una serie quasi cestistica più che calcistica, la fase di studio e gli aggiustamenti del caso giungono all'epilogo di questa sera. Al Borussia-Park si gioca il match di ritorno degli ottavi di finale: obiettivo qualificazione ripartendo dall'1-1 dell'andata per ambo le squadre, che nell'Europa League vedono un'ancora di salvezza per una stagione di Bundesliga estremamente deludente. La classifica le vede veleggiare a metà, a quota 32 (Gladbach) e 30 (Schalke), 6 e 4 sopra la salvezza, distanti 10 e 12 punti dalla zona Champions.

Qui Gladbach

Il turnover in Bundesliga non si è rivelato un particolare successo per Hecking, anzi, è arrivata addirittura una pesante sconfitta sul campo dell'Amburgo domenica. La momentanea rivoluzione offensiva - con passaggio al 4-2-3-1 - ha quantomeno permesso di far rifiatare alcuni uomini chiave, tra i quali Stindl e Raffael: questa sera tornano però in coppia a guidare l'attacco. Mediana con Dahoud e Kramer, Fabian Johnson va a sinistra (anche lui rientra dal turno di riposo) e a destra è ballottaggio aperto tra Herrmann e Hofmann. Solita coppia tutta danese davanti a Sommer, con Vestergaard e Christensen a comporre la diga. Sulle corsie Wendt e il rientrante Jantschke. In dubbio la presenza di Thorgan Hazard.

Il 4-4-2 di Hecking.

Qui Schalke

Qualche assenza di troppo per Weinzierl, che si pone il dubbio riguardo al sistema da utilizzare, se puntare sul 4-2-3-1 o spostarsi sul 3-5-2. L'ipotesi più credibile pare quest'ultima, soprattutto considerando gli interpreti. In difesa l'assenza di Naldo verrebbe compensata da Badstuber, il quale completerebbe il trio davanti a Fahrmann con Howedes e Nastasic. In mediana Geis a dettare i tempi, affiancato da Bentaleb e verosimilmente Meyer, data l'assenza di Goretzka. Chiede però campo Stambouli. Sulle corsie Schopf e Kehrer, che deve rimpiazzare Kolasinac, mentre davanti ad affiancare Burgstaller ci potrebbe essere Caligiuri. In caso di 4-2-3-1, si inserirebbe Aogo basso a sinistra con Kehrer a destra, Geis e Bentaleb in mediana, Caligiuri, Meyer e Choupo-Moting alle spalle di Burgstaller.

Le probabili scelte di Weinzierl.

Precedenti

I minatori non vincono in casa del Borussia dal 5 maggio 2013, quando un gol di Draxler risultò decisivo per l'1-0 finale. Da quel giorno sono arrivate solo sconfitte nelle successive quattro gare. Per trovare altre vittorie in trasferta dello Schalke bisogna tornare al 2005 e al 2006.