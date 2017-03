Europa League - Ajax chiamato alla rimonta. Big match da risolvere. Genk e Anderlecht a passeggio. E il Celta...

Fonte immagine: AMK Spor - Sozcu

Lione - Roma, Manchester United - Rostov e Derby di Germania sono i match più attesi della serata di Europa League, ma ci sono altre cinque qualificazioni da risolvere, cinque situazioni da sbrogliare. Entriamo nel dettaglio, match per match, della situazione e delle probabili formazioni.

Besiktas - Olympiakos (ore 19)

Gunes arriva in emergenza difensiva: out Marcelo, Tosic ed Erkin. Coppia centrale dunque giovane, con Adriano a sinistra e Gonul confermato a destra. Ballottaggio Arslan-Ozyakup per affiancare Hutchinson in mediana. Davanti Aboubakar, dietro di lui i tre intoccabili. Vouzas, che ha raccolto l'eredità di Paulo Bento, deve risolvere diversi ballottaggi nella difesa davanti a Leali. Tra mediana e attacco possibile giochino i migliori, ma i giovani premono. Si parte dall'1-1 dell'andata, ogni scenario sembra ancora aperto.

Genk - Gent (ore 19)

Nonostante il risultato sia abbastanza orientato, Stuivenberg sembra voler ricorrere ai migliori uomini, mantenendo così il 2-5 ottenuto all'andata ben saldo tra le proprie mani. Si potrebbe prospettare una conferma pressoché totale della formazione che ha distrutto i connazionali a domicilio sette giorni fa. Assenti i soliti noti, Susic e Karelis su tutti. van Haezebrouck dal canto suo non può contare sullo squalificato Esiti, oltre che sugli acciaccati Neto e Milicevic. Possibili rotazioni.

Krasnodar - Celta Vigo (ore 19)

Shalimov deve fare a meno di Smolov: assenza pesante quest'ultima. Wanderson è il candidato a prendere il suo posto, con Pereyra pronto a sopravanzare. In mediana dovrebbero trovar posto Kaboré e Mamaev, mentre dietro ballottaggio Kaleshin-Martynovich. Dubbio tutto cileno per Berizzo, il quale non ha certezza di avere a disposizione Diaz e Hernandez. Wass potrebbe affiancare Radoja e Jozabed, davanti spazio a Iago Aspas e Guidetti. Possibili cambiamenti per una squadra che deve difendere su un campo complicato il 2-1 conquistato a Balaidos.

Anderlecht - Apoel Nicosia (ore 21.05)

Per Weiler in campo l'undici tipo, dalla cintola in su, mentre in difesa ci sono un paio di ballottaggi da risolvere. Tutti a disposizione per il tecnico, che ha vasta scelta. Christiansen deve invece modificare qualcosa: Astiz, Efrem e Morais sono cambi obbligati - tra infortuni e squalifiche - mentre Ebecilio dovrebbe uscire dall'undici. Rientro chiave quello di Sotiriou, che rimpiazza De Camargo. Le assenze tra i ciprioti potrebbero pesare più del previsto, visto che volano a Bruxelles con un risultato da ribaltare.

Ajax - Copenhagen (ore 21.05)

Squalifica pesante quella di Klaassen nell'undici di Bosz, dovrebbe rimpiazzarlo Ziyech. Certezze in avanti, meno dietro, dove il tecnico potrebbe apportare alcune modifiche, complice anche il dubbio Sinkgraven. Solbakken è privo del capitano Jorgensen per squalifica, ballottaggio Okore-Antonsson per rimpiazzarlo. Sull'esterno destro, Falk dovrebbe lasciar campo a Kusk. Partita di difesa e ripartenza per difendere il 2-1 dell'andata, per i danesi.