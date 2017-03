Europa League - Le gare delle 19, in campo Besiktas-Olympiacos, Genk-Gent e Krasnodar-Celta: le formazioni ufficiali

Si parte. Inizia ufficialmente la serata di Europa League, con tre delle otto gare in programma valevoli per le sfide di ritorno degli ottavi di finale. Si parte con le prime tre sfide, due delle quali ancora molto aperte per il discorso qualificazione: Krasnodar e Olympiacos provano a ribaltare il discorso dopo le gare d'andata, con i russi che partono dal 2-1 subito in casa degli spagnoli del Celta Vigo, mentre i greci cercano l'impresa alla Vodafone Arena di Istanbul, casa del Besiktas. Apparentemente chiuso il derby belga tra Genk e Gent: all'andata gli ospiti si imposero per 5-2, stasera proveranno a chiudere il discorso qualificazione forti della spinta del pubblico di casa.

Ad un'ora circa dall'inizio delle sfide, i sei allenatori hanno ufficializzato le rispettive scelte di formazione. Andiamo a scoprirle assieme.

Krasnodar - Celta Vigo (andata 1-2)

Krasnodar (4-3-3): Sinytsin; Martynovich, Naldo, Granqvist, Ramírez; Gazinskiy, Kaboré, Pereyra; Claessson, Wanderson, Podberezkin. All: Shalimov.

Celta Vigo (4-3-3): Sergio Alvarez; Hugo Mallo, Cabral, Fontàs, Jonny; Wass, Radoja, Hernández; Sisto, Guidetti, Iago Aspas. All: Berizzo.

Besiktas - Olympiacos (andata 1-1)

Besiktas (4-2-3-1): Fabricio; Gonul, Mitrovic, Tosic, Adriano; Atiba, Oguzhan; Quaresma, Talisca, Babel; Aboubakar. All: Gunes.

Olympiacos (4-4-2): Leali; Figueiras, Restos, Da Costa, Cissokho; Cambiasso, Romao; Elyonoussi, Fortounis, Manthatis; Ansarifard. All: Bento

Genk - Gent (andata 5-2)

Genk (4-3-3): Ryan; Castagne, Brabec, Colley, Uronen; Pozuelo, Berge, Malinovskyi; Boetius, Samatta, Bufel. All: Stuivenberg.

Gent (3-4-3): Kalinic; Mitrovic, Gigot, Rabiu; Foket, Dejaegere, De Smet, Simon; Kalu, Koulibaly, Perbet. All: Vanhaezebrouck.