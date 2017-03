Europa League LIVE, segui in diretta il sorteggio dei quarti di finale (13:00)

Google Plus

Anche la competizione europea di seconda fascia -l’Europa League- ha raggiunto il rullino di marcia della Champions. Siamo giunti ai quarti di finale, ai quali assisteremo con profonda amarezza per la prematura eliminazione di Fiorentina e Roma, tagliate fuori rispettivamente da Borussia Mönchengladbach e Lione.

Restano soltanto 8 squadre, tra le quali spicca ovviamente il nome del Manchester United, che ha superato tutt’altro che brillantemente l’esame Rostov aggiudicandosi così i quarti. Red Devils che troverebbero gioia nell’evitare squadre insidiose come Ajax, Lione e Schalke, le quali insieme ad Anderlecht, Besiktas, Celta Vigo e Genk completano il palinsesto.

Peccato davvero per le nostre, che in questo tabellone sarebbero risultate come due tra le compagini da temere maggiormente.