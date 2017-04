Europa League: verso Ajax-Schalke, inedito europeo tutto da vivere

Source: mondosportivo.it

Con il morale a mille dopo la clamorosa rimonta in campionato, che ha di fatto riaperto i giochi in Eredivisie, ai danni di un Feyenoord non più certo del primato, continua l'Europa League dell'Ajax, che l'urna di Nyon ha accoppiato ai rognosi tedeschi dello Schalke 04, squadra meno quotata di altre ma comunque durissima per ordine e disciplina tattica, come confermano anche i calciatori del Moenchgladbach, sconfitti in maniera rocambolesca proprio nel turno precedente.

Una sfida dunque equilibrata, dove a fare la differenza potrebbero essere fattori labili come la tenuta mentale, il calore del proprio pubblico o, soprattutto, il guizzo dei singoli. Secondo le ultime notizie provenienti dai rispettivi campi di allenamento, le due squadre dovrebbero adottare moduli diversi ma ugualmente offensivi. I Lancieri, orfani dello squalificato Schone, potrebbero proporre van den Beek in mediana, con Klaassen e Ziyech ai lati. Confermato Onana in porta, la retroguardia a quattro dovrebbe essere composta da Veltman, Sanchez, Riedewald e Viergever. Completerebbero l'undici di Bosz, infine, i terribili Younes e Traore ai lati del gioiellino danese Dolberg.

Un 4-2-3-1 a trazione anteriore, invece, per i tedeschi, decimi in Bundes e lontani da qualsiasi pretesa europea. Davanti a Fahrmann, mister Weinzerl dovrebbe proporre i centrali Howedes e Nastasic, sorvegliati ai lati dai terzini Kehrer e Kolasinac, oggetto di desiderio di molti club europei, Juventus e Milan compresi. Dietro la folta trequarti composta da Caligiuri, Goretzka e Choupo-Moting, potrebbero essere lanciati dal primo minuto i mediani Bentaleb e Geis, pronti ad interrompere la manovra avversaria e favorendo, al contrario, quella tedesca, con il bomber Burgstaller pronto a concludere in rete quanto creato dai compagni.

Oltre a tutte le emozioni del caso, questo quarto di finale sarà anche una novità continentale, considerando che le due formazioni mai hanno incrociato le rispettive lame a livello ufficiale. L'unico ed ultimo scontro, infatti, risale al 2015, amichevole vinta dall'Ajax per due reti a zero grazie alle marcature vincenti di Arkadiusz Milik ed El-Ghazi. A leggere i nomi, sembra passato un secolo, soprattutto perché ad oggi l'Ajax è in quella fase di ricostruzione che, si sa, farà tornare gli olandesi in auge. I tedeschi dovranno dunque approfittarne, uscendo indenni dall'Amsterdam Arena per giocarsi così le proprie carte in Germania.

PROBABILI FORMAZIONI:

Ajax (4-3-3): Onana; Veltman, Sanchez, Riedewald, Viergever; Van de Beek, Klaassen, Ziyech; Traore, Dolberg, Younes. Allenatore: P. Bosz.

Schalke (4-2-3-1): Fahrmann; Kehrer, Howedes, Nastasic, Kolasinac; Geis, Bentaleb; Caligiuri, Goretzka, Choupo-Moting; Burgstaller. Allenatore: M. Weinzierl.