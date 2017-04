Europa League, lo United testa le proprie ambizioni di vittoria sul campo dell'Anderlecht

Fonte immagine: ESPN FC

Il cammino della stra-favorita, dopo essere passato per il freddo di Rostov e per il calore del pubblico del Saint-Etienne, passa dalla fabbrica di gioielli grezzi. Il Manchester United affronta l'Anderlecht, nei quarti di finale di Europa League 2016/17, con tutti i favori del pronostico dalla propria parte, complice un tasso tecnico di gran lunga superiore alla media. Gli inglesi scendono in campo questa sera al Constant Vanden Stock per la gara d'andata, con l'obiettivo di tornare a Old Trafford, tra una settimana, con una buona fetta di qualificazione già in tasca.

I precedenti tra le due compagini danno ragione ai Devils, i quali, nel lontano 1956, batterono l'Anderlecht con un sonoro 10-0 in quella che oggi conosciamo come Champions League. La prima vittoria dei belgi è nella seconda doppia sfida, ovvero nel 1968: 3-0 oltremanica, 3-1 a Bruxelles e ancora United ad aver la meglio nel doppio confronto. L'ultima trasferta affrontata dal Manchester, nel 2000, nella fase a gironi di Champions, si è invece conclusa con una vittoria per 2-1 dei padroni di casa. Ad Old Trafford, invece 5-1 Red. In totale, quattro vittorie degli inglesi e due dei belgi.

Qui Anderlecht

Un solo, unico grande dubbio attanaglia René Weiler, ovvero l'uomo da venticinque reti, Lukasz Teodorczyk, capocannoniere dei belgi. Il polacco di porta dietro da settimane un problema alla spalla, il cui riacutizzarsi potrebbe costargli non solo la presenza da titolare - esclusa dall'allenatore - ma anche quella in panchina. Chance in avanti dunque per Thelin, con alle sue spalle i tre rifinitori Stanciu, Chipciu e Hanni. Dendoncker e Tielemans a comporre la cerniera di centrocampo giovane, mentre in difesa, davanti al portiere di coppa Rubén, trovano spazio Appiah e Obradovic sulle corsie, Kara e Spajic, favorito su Nuytinck, al centro. Arma letale dalla panchina Acheampong.

Le scelte di Weiler

Anderlecht (4-2-3-1) - Rubén; Appiah, Spajic, Kara, Obradovic; Tielemans, Dendoncker; Chipciu, Stanciu, Hanni; Thelin. All. Weiler

Qui Manchester United

Qualche assenza di troppo per Mourinho, come capita da alcuni mesi a questa parte. Solo 20 i giocatori che hanno viaggiato verso Anderlecht, tra i quali Antonio Valencia, il quale dovrebbe riprendere posto sull'esterno destro di difesa davanti a Romero, ancora favorito su De Gea non essendo lo spagnolo al meglio. A completare la retroguardia Bailly e Rojo come coppia centrale, con Blind favorito su Shaw per la corsia mancina. In mezzo non dovrebbero esserci novità, Herrera e Pogba mediani con Fellaini avanzato sulla trequarti. Rebus invece sugli esterni per affiancare Ibrahimovic: Mkhitaryan sembra piuttosto sicuro del posto, un po' meno Lingard. Rashford e Martial premono. Ancora out Rooney, come confermato in conferenza stampa ieri da Mou.

L'undici di Mou

Manchester United (4-2-3-1) - Romero; Valencia, Bailly, Rojo, Blind; Herrera, Pogba; Mkhitaryan, Fellaini, Rashford; Ibrahimovic. All. Mourinho

Calcio d'inizio della sfida alle ore 21.05 di questa sera al Constant Vanden Stock (ritorno giovedì 20 aprile). Arbitro è il tedesco Felix Brych.