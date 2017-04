Ajax-Schalke 04 in diretta, Europa League 2016/17 LIVE (21.05)

NOTE: Si gioca per l'andata dei quarti di finale di Europa League 2016/17. La partita si svolge all'Amsterdam ArenA di Amsterdam, Olanda. Calcio d'inizio fissato per le 21.05.

Buonasera a tutti! Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le dirette scritte in tempo reale di VAVEL Italia! Dopo la due giorni di Champions, ci tuffiamo a capofitto sull'altra competizione europea, l'Europa League. Come al solito, l'ex-Coppa UEFA si conferma il più particolare e spettacolare tra tutti i trofei del vecchio continente: ai quarti, per esempio, sono approdate otto squadre di otto nazionalità diverse! Io sono Stefano Fontana e stasera seguirò con voi una sfida tra due squadre di grande blasone: Ajax-Schalke 04, live dalle 21.05 all'Amsterdam ArenA.

Panoramica dell'Amsterdam ArenA. | Fonte: twitter.com/seegrowD

Il momento delle due squadre

Buon periodo per l'Ajax, che ha inanellato cinque vittorie nelle ultime sei, tra le quali il 2-1 del 2 aprile contro il Feyenord, che ha portato i lancieri ad un solo punto dall'avversaria diretta per il titolo di Eredivisie. A quattro partite dal termine, si preannuncia un finale rovente per il titolo olandese.

Tra le mura amiche, i biancorossi non hanno mai perso in stagione, se si esclude l'1-2 col Willem II della seconda giornata di campionato. Nel solo 2017 sono arrivate ben otto vittorie consecutive, con ventuno gol segnati e soli tre subiti. Un vero e proprio fortino quello olandese: in campo internazionale, questa stagione ha visto cadere ad Amsterdam lo Standard Liegi, il Celta Vigo ed il Panathinaikos durante la fase a gironi; Legia Varsavia e Copenhagen in quella ad eliminazione diretta.

I giocatori dell'Ajax ringraziano i propri tifosi. | Fonte: twitter,com/totonnix94

Dal canto suo, lo Schalke non riesce a dare continuità alla propria stagione: il decimo posto in Bundesliga fa dormire tranquilli i tifosi della parte blu della Ruhr, ma allo stesso tempo la qualificazione europea per la prossima stagione sembra lontana anni luce. Tra la squadra di Gelsenkirchen e il Friburgo sesto ci sono quattro punti ma tre squadre.

Tre vittorie nelle ultime dieci per i minatori, che in trasferta incassano meno della metà di quello che ottengono in casa: in Bundes, per esempio, sono 10 i punti ottenuti on-the-road, a fronte dei 27 fruttati tra le mura della Veltins-Arena. Impresa ardua quindi, ma non impossibile, dato che i ragazzi di Wieinzierl possono contare sull'adrenalina del 4-1 firmato da Burgstaller, Goretzka e Caligiuri nell'ultima giornata contro il Wolfsburg.

Il cammino in Europa League

Percorso di lusso per gli olandesi: un gruppo G dominato senza neanche una sconfitta, nonostante l'insidiosa concorrenza di Celta, Standard Liegi e Panathinaikos. Ai sedicesimi, è bastata l'unica rete di Viergever per sancire il passaggio del turno contro il Legia Varsavia mentre, ancora davanti al pubblico amico, sono stati Traore e Dolberg a ribaltare il 2-1 rimediato a Copenhagen in ottavi di finale.

Lo Schalke 04, però, è riuscito a fare ancora meglio: 15 punti in sei partite contro Krasnodar, Nizza e Salisburgo, con la RedBull unica capace di strappare i tre punti ai tedeschi, ma in un'ultima giornata in cui il primo posto era già in ghiaccio. Nel tabellone principale, poi, i minatori hanno avuto subito ragione del PAOK Salonicco con un 3-0 inflitto a domicilio (Burgstaller, Meyer, Huntelaar) per pareggiare poi 1-1 a Gelsenkirchen. Gli ottavi hanno riservato un derby tedesco a Howedes e compagni, che hanno avuto la meglio sul Borussia Moenchengladbach dopo due pareggi, grazie alla regola dei gol in trasferta.

Guido Burgstaller. | Fonte: twitter.com/elfvoetbal

Le ultime dal campo

Qualche problema di formazione per Peter Bosz: il tecnico olandese dovrà fare a meno di Schone, squalificato, ed al suo posto dovrebbe scendere in campo Van de Beek come mezzala del centrocampo a tre con Klaassen e Ziyech. Nel tridente, sicuri del posto Traore e Younes, ancora qualche dubbio per le condizioni di Dolberg: il diciannovenne danese si è allenato in gruppo ieri, ma il suo allenatore ha ribadito che scenderà in campo solo se effettivamente al 100%. A completare il 4-3-3, la difesa formata da Onana tra i pali e dalla linea Veltman-Sanchez-Riedewald-Viergever.

L'esultanza di Davy Klaasen. | Fonte: twitter.com/stop_and_goal

Solito 4-2-3-1 in previsione invece per Markus Weinzierl, intenzionato a schierare tutti i migliori a disposizione: ci sarà Burgstaller come unica punta, con Caligiuri, Goretzka e uno tra Choupo-Moting e Maxi Meyer dietro di lui. In mediana Bentaleb e Geis dovrebbero resistere alla concorrenza di Schopf, mentre la linea di difesa sarà quasi sicuramente composta da Kehrer, Howedes, Nastasic e Kolansinac davanti a Fahrmann.

La rifinitura dello Schalke. | Fonte: twitter.com/s04_en

Le probabili formazioni

Ajax (4-3-3): Onana; Veltman, Sanchez, Riedewald, Viergever; Van de Beek, Klaassen, Ziyech; Traore, Dolberg, Younes. All. Bosz

Schalke 04 (4-2-3-1): Fahrmann; Kehrer, Howedes, Nastasic, Kolasinac; Geis, Bentaleb; Caligiuri, Goretzka, Choupo-Moting; Burgstaller. All. Weinzierl