Andata dei quarti di finale di Europa League 2016/17 - Le formazioni ufficiali dei match

Serata di Europa League, serata di quarti di finale: si alza il sipario sul primo atto. Ovviamente quattro gare in campo, quattro gare in contemporanea, calcio d'inizio ore 21.05. Di seguito le formazioni ufficiali.

Anderlecht - Manchester United

Weiler cambia sulla trequarti, lanciando gli esterni di corsa e rinunciando a Chipciu e Hanni. Panchina per Teodorczyk. Escluso Herrera dall'undici di Mourinho, c'è Carrick in mezzo. Spazio anche per Darmian a sinistra, sulla corsia con lui Rashford.

Anderlecht (4-2-3-1) - Ruben; Appiah, Kara, Nuytinck, Obradovic; Tielemans, Dendoncker; Bruno, Stanciu, Acheampong; Thelin. All. Weiler

Manchester United (4-2-3-1) - Romero; Valencia, Bailly, Rojo, Darmian; Carrick, Pogba; Mkhitaryan, Lingard, Rashford; Ibrahimovic. All. Mourinho

Celta Vigo - Genk

Poche sorprese da ambo le parti, confermate le scelte previste alla vigilia.

Celta Vigo (4-3-3) - Sergio Alvarez; Hugo Mallo, Cabral, Fontas, Jonny; Radoja, Pablo Hernandez, Wass; Sisto, Guidetti, Iago Aspas. All. Berizzo

Genk (4-2-3-1) - Ryan; Castagne, Colley, Brabec, Uronen; Berge, Malinovskiy; Trossard, Pozuelo, Boetius; Samatta. All. Stuivenberg

Lione - Besiktas

Fuori Gonalons, Genesio sceglie di inserire un altro attaccante e vara il 4-2-3-1. I grandi assenti per i turchi sono Quaresma (infortunato) e Aboubakar (squalificato).

Lione (4-2-3-1) - Lopes; Rafael, Mammana, Diakhaby, Morel; Tousart, Tolisso; Ghezzal, Fekir, Valbuena; Lacazette. All. Genesio

Besiktas (4-2-3-1) - Fabricio; Gonul, Marcelo, Mitrovic, Tosic; Hutchinson, Ozyakup; Babel, Talisca, Adriano; Tosun. All. Gunes

Ajax - Schalke 04

Bosz rinuncia, un po' a sorpresa, a Dolberg: dal primo minuto lanciato Kluivert. Assente Choupo-Moting per i tedeschi, dentro Schopf e Caligiuri va a sinistra. Si abbassa Goretzka, scelto Meyer sulla trequarti.

Ajax (4-3-3) - Onana; Veltman, Sanchez, Viergever, Sinkgraven; Van De Beek, Klaassen, Ziyech; Traoré, Kluivert, Younés. All. Bosz

Schalke 04 (4-2-3-1) - Fahrmann; Kehrer, Howedes, Nastasic, Kolasinac; Goretzka, Bentaleb; Schopf, Meyer, Caligiuri; Burgstaller. All. Weinzierl