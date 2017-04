Verso Schalke-Ajax: forti motivazioni da entrambe le parti

Photo by "Schalke 04"

Schalke 04 e Ajax sono pronte a riaffrontarsi una settimana dopo. Nel match di andata furono i Lancieri ad avere la meglio grazie a un 2-0 firmato da una doppietta di Klaassen. Questa sera ci sarà il ritorno alla Veltins Arena di Gelsenkirchen, casa di uno Schalke 04 desideroso di riemergere dopo una stagione fallimentare e ricca di note stonate.

I tedeschi, come detto in precedenza, non stanno disputando una grande stagione. Occupano l'undicesimo posto in classifica a -4 dal Friburgo sesto e con addirittura 15 punti in meno dal Borussia Dortmund quarto, posizione che consentirebbe di disputare i preliminari di Champions League. Negli ultimi cinque incontri disputati ha registrato solamente due vittorie, un pareggio e due sconfitte, l'ultima piuttosto imbarazzante contro l'ormai retrocesso Darmstadt. In Europa il cammino è stato migliore: primo posto nel Gruppo I con cinque vittorie e una sola sconfitta, con conseguente eliminazione agli ottavi del Borussia M'Bladbach.

Discorso opposto per l'Ajax di Bosz, tecnico arrivato per sostituire De Boer e che sta ottenendo degli ottimi risultati. In campionato presiede la seconda posizione, con una sola lunghezza di distanza dalla capolista Feyenoord. Negli ultimi cinque match disputati sono arrivate ben quattro vittorie ed un pareggio, risalente a un mesetto fa. Anche in Europa il cammino è stato positivo con una qualificazione anticipata e l'eleminazione agli ottavi di un modesto Copenaghen.

Come arrivano le due squadre a questo match di ritorno? Sicuramente con grandi motivazioni sia da una parte che dall'altra. Per i padroni di casa questa partita rappresenta l'emblema della stagione: vincerla significherebbe accedere alle semifinali e cancellare, per il momento, la brutta performance in campionato. Per l'Ajax, invece, c'è voglia e desiderio di tornare a scrivere la storia dopo tanto tempo, e di disputare l'ennesima semifinale della sua gloriosa storia. I Lancieri non vincono questa competizione dal lontano 1991-92, mentre i tedeschi sono a secco di emozioni dal 1996-97, finale disputata e vinta contro l'Inter.

I due allenatori cercheranno di mettere in campo le migliori formazioni. Probabilmente ci saranno delle assenze sia da una parte che dall'altra, e di seguito ecco le probabili formazioni che scenderanno in campo questa sera:

Schalke 04 (4-2-3-1): Fahrmann; Coke, Badstuber, Nastasic, Aogo; Geis, Bentaleb; Caligiuri, Goretzka, Schopf; Burgstaller.

Ajax (4-3-3): Onana; Veltman, Sanchez, Viergever, De Ligt; Schone, Klaassen, Ziyech; Kluivert, Traore, Younes.