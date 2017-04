Manchester United-Anderlecht in diretta, Europa League 2016/17 LIVE (21.05)

NOTE: Si gioca per il ritorno dei quarti di finale di Europa League 2016/17 ad Old Trafford, Manchester, Inghilterra. Kick-off fissato per le 21.05.

Buonasera a tutti! Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le dirette scritte, sempre in tempo reale, di VAVEL Italia. Io sono Stefano Fontana e vi accompagnerò in Manchester United-Anderlecht, gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League 2016/17. Match che andrà in scena al Theatre of Dreams, Old Trafford, con la direzione affidata all'esperto spagnolo Undiano Mallenco.

All'andata fu 1-1 allo stadio Constant Vanden Stock, con un sorprendente colpo di testa di Dendoncker a pareggiare, a quattro dalla fine, il vantaggio di Mkhitaryan del primo tempo.

Old Trafford. | Fonte: twitter.com/rscanderlecht

Il momento delle due squadre

Manchester United che arriva all'appuntamento europeo fresco di "giant-killing": se per blasone delle due squadre il 2-0 rifilato al Chelsea non dovrebbe sorprendere, il fatto che la quinta in classifica di Premier League riesca a sgambettare la squadra che domina la classe è senz'altro episodio degno di sottolineatura. Anche perché, se è vero che l'ultima sconfitta in campionato di Mou risale a fine ottobre 2016, è anche vero che tra le mura amiche i Red Devils hanno pareggiato con Stoke, Burnley, West Ham, Hull, Bournemouth, Liverpool, WBA ed Everton. Insomma, non esattamente uno schiacciasassi, soprattutto se confrontato col cammino lontano da Old Trafford: solo City e Chelsea (con tre partite disputate in più) hanno ottenuto più dei 30 punti on the road.

Eppure, complice anche qualche scivolone delle avversarie dirette, il Manchester sta risalendo la china, trovandosi a quattro punti dai cugini del City, quarti, e a sei dal Liverpool terzo, rispettivamente con una e due partite in meno. Se, pareggiando il conto delle gare giocate, Pogba e compagni riuscissero ad agganciare il terzo posto, potremmo assistere ad uno straordinario finale di stagione con quattro squadre a contendersi due posti nella competizione europea più prestigiosa.

Rashford e Mourinho. | Fonte: twitter.com/manutd

L'Anderlecht, invece, ha concluso in cima alla classifica le trenta giornate di Jupiler League, ed ora è nel bel mezzo del particolare girone di Playoff previsto dal campionato belga: una fase che raccoglie le prime sei della classifica, in cui ognuna delle squadre parte con metà dei punti ottenuti durante la stagione. La vittoria esterna contro l'Oostende dell'ultima giornata, ha fatto seguito a quella per 2-1 sul Waregem ed al pari interno col Gent, che ha permesso ai Paars-wit di mantenere il cuscinetto di sei punti tra sé e la squadra di Vanhaezebrouck.

Il cammino in Europa League

Girone di tutto rispetto quello del Manchester United, che però è mancato sul più bello: la sconfitta esterna col Fenerbahce ha permesso ai turchi di ottenere il primo posto con un punto di vantaggio. Comunque, i Red Devils non hanno tremato davanti ai sorteggi: ai sedicesimi di finale, il Saint-Etienne è stato piegato con un 3-0 firmato da Ibrahimovic a Manchester, prima dell'1-0 che ha chiuso i giochi in Francia. Qualche difficoltà in più in ottavi, a Rostov, con Bukharov a pareggiare la rete di Mkhitaryan per tenere tutto in equilibrio in vista del ritorno. Dopo 70 minuti piuttosto combattuti, però, Juan Mata ha siglato la rete che ha tagliato la testa al toro regalando la qualificazione ai britannici.

Discorso simile per l'Anderlecht, che nel Gruppo C si è visto soffiare il primo posto all'ultima giornata grazie ad una clamorosa rimonta esterna del Saint-Etienne che, sotto 2-0 all'intervallo, ha rimesso in piedi la gara con una doppietta di Soderlund per chiuderla con Monnet-Paquet. Ai sedicesimi, i belgi hanno rischiato di rivivere l'incubo, contro lo Zenit San Pietroburgo, capace di segnare tre reti davanti al pubblico amico dopo aver incassato il 2-0 firmato da Acheampong all'andata. Al novantesimo, però, la rete di Thielin ha regalato la gioia più grande ai suoi compagni. Contro l'APOEL, agli ottavi, è bastato un doppio 1-0 per regalarsi il prestigio dei quarti di finale contro José Mourinho ed il suo United.

Hanni in azione nell'ultima giornata di campionato. | Fonte: twitter.com/rscanderlecht

Le ultime dal campo

Nella testa di José Mourinho cresce forte e solida l'idea di riproporre il 3-5-2 già visto contro il Chelsea lo scorso week-end. Gli unici indisponibili saranno Jones, Smalling e Mata, ma sarà turno di riposo, come oramai è usanza un po' ovunque, anche per David De Gea, che lascerà spazio al portiere "di coppa" Romero. Dietro, però, niente turnover: sarà Eric Bailly, da centrale, a coordinare Rojo e Darmian. Larghi, invece dovrebbero esserci i due "motorini", Antonio Valencia ed Ashley Young.

David De Gea. | Fonte: twitter.com/manutd

A completare il centrocampo, Micheal Carrick è favorito su Fellaini come mediano tra Pogba e Ander Herrera, che oramai si intendono alla perfezione secondo i dettami di Mourinho, mentre davanti dovrebbe essere Marcus Rashford, nel pieno della scia lunga della consacrazione ottenuta grazie alla rete contro il Chelsea, a duettare con Zlatan Ibrahimovic.

Formazione abbastanza abbottonata in vista per René Weiler. Nel suo 4-5-1 non ci sarà Rubén, infortunato, di conseguenza difendere i pali toccherà a Boeckx. In difesa la linea a quattro vedrà Appiah e Acheampong sulle fasce, con Mbodj e Nuytinck, autori di una prova magistrale all'andata, a giocare da centrali. In mezzo, Chipciu sembra in vantaggio su Diego Capel per fare coppia con Dendoncker, mentre Youri Tielemans, da mesi sulla bocca di tutti gli osservatori europei, agirà a sinistra da opposto di Bruno. In mezzo, dovrebbe essere il romeno Stanciu a supportare il ritrovato Teodorczyk.

Uno scatto della gara d'andata.

Le probabili formazioni

Manchester United (3-5-2): Romero; Rojo, Bailly, Darmian; Valencia, Pogba, Carrick, Ander Herrera, Young; Ibrahimovic, Rashford. All. Mourinho

Anderlecht (4-5-1): Boeckx; Appiah, Mbodj, Nuytinck, Acheampong; Bruno, Chipciu, Stanciu, Dendoncker, Tielemans; Teodorczyk. All. Weiler