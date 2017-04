Europa League, sorteggio semifinali: Celta-United e Ajax-Lione!

Fonte immagine: Twitter @EuropaLeague

Le quattro pretendenti all'Europa League per l'edizione 2016/17 hanno scoperto il loro destino per le semifinali. Si è da poco concluso il sorteggio a Nyon nella sede dell'Uefa, presieduto dall'ambasciatore della finale di Stoccolma (in programma il 24 maggio) Patrik Andersson.

L'urna ha decretato che la stra-favorita Manchester United (e resta tale nonostante l'infortunio occorso a Zlatan Ibrahimovic) dovrà affrontare l'ostico Celta Vigo, comunque la squadra meno quotata del lotto. Prima partita al Balaidos, ritorno a Old Trafford.

Dall'altra parte invece sfida ad altissimo livello tra Ajax e Lione, con la gara d'andata all'Amsterdam Arena.

La gara d'andata è in programma per il 4 maggio, il ritorno una settimana dopo, l'11.

Il quadro delle semifinali (la prima squadra estratta gioca la gara d'andata tra le mura amiche):

Ajax - Lione

Celta Vigo - Manchester United

Estratta anche la squadra che giocherà formalmente in casa la finale di Stoccolma: sarà la vincente della prima sfida.