Europa League - Luis Alberto risponde a Linssen: 1-1 tra Lazio e Vitesse

Termina 1-1 Lazio-Vitesse, incontro valido per la quinta giornata del Gruppo K di Europa League. Succede tutto nella prima frazione con gli olandesi che partono meglio e sbloccano il risultato con un missile di Linssen da calcio di punizione. Nel finale di tempo, però, arriva il pareggio con Luis Alberto che con un meraviglioso destro al volo insacca per l'1-1 con cui si chiude la partita. Con questo pari la Lazio, già certa di primo posto e qualificazione, sale a 13 punti mentre il Vitesse saluta la competizione 2 punti.

IL RACCONTO DELLA GARA

Per quanto concerne il capitolo formazioni tanto turnover Inzaghi che schiera la sua Lazio con il classico 3-5-1-1 con Nani a supporto di Palombi mentre il Vitesse risponde col 4-3-3 ed il tridente composto da Rashica, Matavz e Linssen.

Parte bene il Vitesse che al 4' sfiora il vantaggio con Matavz che si libera bene al limite e calcia col destro in diagonale, palla fuori di nulla. Poco dopo, però, passano in vantaggio gli ospiti con Linssen che, direttamente da calcio di punizione, scaglia verso la porta un missile destro che tocca la traversa e va in rete con qualche responsabilità di Vargic, 0-1. Al 15' ospiti vicini al raddoppio con Mount che prende palla a centrocampo e calcia col destro da fuori ma Vargic vola e mette in angolo. Pochi secondi dopo ancora Vitesse pericoloso con Linssen che parte da sinistra, entra in area e calcia ma Vargic si salva in qualche modo.

La risposta della Lazio arriva al 29' con un geniale colpo di tacco di Luis Alberto per Palombi che, da ottima posizione, calcia col destro trovando la risposta di Pasveer. Poco dopo ci prova Basta con un destro da fuori ma la conclusione si perde larga. Al 43', però, arriva il pareggio della squadra di Inzaghi con un meraviglioso gol di Luis Alberto che, sugli sviluppi di un cross di Basta, si coordina alla perfezione e con un destro al volo dal limite insacca, 1-1 e primo tempo agli archivi.

La ripresa inizia male per la Lazio perché dopo pochi minuti Nani si fa male, al suo posto entra Lulic. Dopo un quarto d'ora da sconsigliare ai bambini anche il Vitesse opta per la prima sostituzione con l'ex Inter Castaignos che prende il posto di Matavz. Al 64' torna a farsi vedere la Lazio con un mancino da fuori di Crecco ma l'estremo ospite blocca. Su capovolgimento di pronte olandesi pericolosi con Linssen che ci prova col destro dal limite ma Bastos devia in angolo. A metà ripresa alti cambi con Van Bergen che prende il posto di Rashica, nel Vitesse, mentre nella Lazio spazio a Marusic per Luis Alberto. Al 72' acuto degli ospiti con Castaignos che, sugli sviluppi di un corner, colpisce di testa ma la sfera termina alta. Negli ultimi minuti i ritmi si abbassano ancor di più e la sfida non regala più nulla: all'Olimpico termina 1-1 Lazio-Vitesse.