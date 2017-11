Europa League - Una stellare Atalanta demolisce 1-5 l'Everton e vola ai sedicesimi

Serata da ricordare per l'Atalanta che demolisce l'Everton e stacca il pass per i sedicesimi di finale. Termina 1-5 al Goodison Park con Cristante e Cornelius protagonisti assoluti grazie alle loro doppiette mentre l'altra rete porta la firma di Gosens. Da segnalare anche il rigore sbagliato da Gomez, unico neo di una serata memorabile. Chiude malissimo, tra le mura amiche, l'Everton a cui resta solo la rete di Sandro Ramirez: gli inglesi sono ultimi in classifica con un solo punto. Un traguardo storico, e quasi impensabile ad agosto, invece quello raggiunto dalla squadra di Gasperini che tra due settimane ospiterà il Lione per provare a chiudere al primo posto il girone. Adesso è tempo di festeggiare, questa notte non si scorderà tanto facilmente dalle parti di Bergamo.

IL RACCONTO DELLA GARA

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per l'Everton col tridente offensivo composto da Sandro Ramirez, Rooney e Mirallas mentre l'Atalanta risponde con il classico 3-4-1-2 con Cristante a supporto di Gomez e Petagna.

Parte forte l'Everton che al 3' si rende subito pericoloso con una conclusione da fuori area di Klaassen, palla alta ma non di molto. Poco più tardi però, alla prima sortita offensiva, l'Atalanta passa in vantaggio: Castagne saluta tutti sulla destra, entra in area e mette al centro dove c'è Cristante che da pochi passi non può sbagliare, 0-1. Dopo il vantaggio l'Atalanta prende campo, comanda il gioco e al 20 si fa vedere con una punizione di Gomez ma Robles blocca. La reazione dei padroni di casa arriva al 30' con Mirallas che, dalla destra, entra in area e calcia ma Berisha si oppone. Sulla respinta c'è Sandro che, però, calcia alle stelle dalla linea del dischetto con la porta quasi spalancata. Poco dopo ancora Everton ad un passo dal gol con un cross di Martina dalla sinistra per Davies che calcia a botta sicura col destro ma Toloi salva sulla linea. Nel finale di tempo altro squillo degli inglesi con un tiro di Mirallas, dall'interno dell'area, ma Berisha non ha problemi a bloccare.

Nella ripresa subito episodio favorevole all'Atalanta perché Williams stende Cristante in area, l'arbitro non ha dubbi e assegna il rigore. Dal dischetto va Gomez che, però, si fa ipnotizzare da Robles. Sulla respinta arriva per primo Freuler che colpisce male la sfera. Poco più tardi gli uomini di Gasperini sfiorano il raddoppio con Williams che, in maniera rocambolesca, devia verso la propria porta di testa ma Robles con un guizzo salva i suoi. Sulla respinta c'è Cristante che di testa colpisce a botta sicura ma Kenny salva sulla linea. E' un dominio quello della squadra bergamasca che al 59' va ancora vicinissima al con Hateboer che sprinta sulle fascia e calcia ma la sfera esce di un soffio con Robles battuto. Passano solo quattro minuti e la Dea raddoppia sempre con Cristante che, sugli sviluppi di un corner di Gomez, anticipa tutti sul primo palo e di testa trafigge Robles, 0-2.

A metà ripresa girandola di cambi da una parte e dall'altra e al 71' l'Everton torna in partita con Mirallas che mette al centro per Sandro Ramirez il quale, in area, controlla e con un tiro in diagonale batte Berisha, 1-2. Poco più tardi arriva la risposta dell'Atalanta con Petagna che, servito da Gomez, calcia da buona posizione ma la sua conclusione è troppo centrale. La squadra inglese prova almeno a evitare la sconfitta e all'84' va ad un passo dal pareggio con una conclusione da fuori di Sandro Ramirez ma Berisha risponde presente con un grande intervento. Il finale, però, è tutto nerazzurro perché all'86' l'Atalanta cala il tris con un meraviglioso tiro al volo dal limite di Gosens, 1-3. Passano solo due minuti e arriva il poker con Cornelius che riceve palla in area, dribbla Feeney e, a pochi passi da Robles, 1-4. Non è finita qui perché al 92' arriva anche la quinta rete con Cornelius che, sugli sviluppi di un angolo, stacca di testa e insacca per l'1-5 che chiude la partita. L'Atalanta demolisce l'Everton e stacca il pass per i sedicesimi di finale.