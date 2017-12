Europa League - L'Atalanta si prende il primo posto: battuto 1-0 il Lione

Gioco, partita, incontro. Nella sesta ed ultima giornata del Girone E di Europa League l'Atalanta batte 1-0 il Lione e si prende la prima posizione. Una vittoria di carattere per la compagine bergamasca che ha la meglio dei francesi grazie al gol di Petagna dopo dieci minuti. Grande festa in quel di Reggio Emilia con il popolo della Dea giustamente in festa per un traguardo difficile da pronosticare ad agosto ma adesso viene il bello e la squadra di Gasperini è pronta.

IL RACCONTO DELLA SFIDA

Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-4-2-1 per l'Atalanta con Ilicic a supporto di Gomez e Petagna mentre il Lione risponde col 4-2-3-1 con Cornet, Fekir e Depay a sostegno dell'unica punta Mariano Diaz.

Ritmi altissimi sin dalle prima battute con il Lione che al 3' va ad un passo dal vantaggio con Mariano Diaz che, sugli sviluppi di un cross di Mendy, calcia col destro da pochi passi ma Berisha dice di no con un miracolo. Su capovolgimento di fronte Atalanta vicinissima al gol con Gomez che mette in mezzo per Cristante il quale salta tutto solo ma spedisce fuori di pochissimo. E' solo il preludio al gol del vantaggio che arriva al 10' con Gomez che mette al centro per Hateboer il quale calcia male, la sfera rimane nei paraggi e Petagna la butta dentro con un colpo di testa, 1-0. Dopo il vantaggio dei padroni di casa la partita si fa più maschia con l'Atalanta che mantiene il possesso mentre il Lione gioca di rimessa. Al 35' torna a farsi vedere la squadra di Genesio con Depay che si mette in proprio e calcia col destro dal limite ma non trova la porta. Nel finale di tempo cambio obbligato per il Lione con Cornet che si fa male, al suo posto il giovane classe 2001 Geubbels.

Partita molto maschia nella ripresa con il Lione che ci prova al 56' con una punizione di Fekir che termina alta sopra la traversa. La sfida non regala gli stessi punti della prima frazione i francesi che provano a fare la partita ma l'Atalanta resta compatta nella propria metà campo e riparte quando può. Al 68' secondo cambio nelle file dei francesi con Aouar che prende il posto di Depay. Poco più tardi squillo dell'Atalanta con Petagna che si gira bene ma calcia troppo con l'esterno e la sfera termina distante dalla porta difesa da Lopes. Su capovolgimento di fronte conclusione dalla distanza di Ndombele che non crea nessun problema a Berisha. Al 77' ospiti ad un passo dal pareggio con Marcelo che, sugli sviluppi di un corner, colpisce di testa ma Spinazzola salva quasi sulla linea. Nel finale Gasperini si copre inserendo De Roon Palomino per Cristante ed Ilicic. Al 92' Lione ad un passo dal gol con una punizione di Fekir che centra in pieno il palo, è l'ultima occasione del match: l'Atalanta vince 1-0 e chiude al primo posto nel girone.