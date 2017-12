Europa League - L'esito del sorteggio dei sedicesimi di finale

(Fonte foto: Sito ufficiale Europa League)

Sono stati sorteggiati poco fa i sedicesimi di finale di Europa League. Urna a due facce per le squadre italiane con Atalanta e Napoli che giocheranno contro Borussia Dortmund e Lipsia mentre Lazio e Milan se la vedranno contro Steaua Bucarest e Ludogorets. Reazioni contrastanti, dunque, per le quattro squadre del nostro paese con i nerazzurri che giocheranno l'andata in Germania mentre i partenopei saranno di scena al San Paolo nel primo match.

Avversari ostici con Aubameyang e compagni che hanno deluso in Champions League e sono in crisi in campionato ma la rosa resta più che competitiva per la vittoria finale. L'avversario del Napoli, invece, ha concluso al terzo posto il girone di Champions League lottando con il Porto fino all'ultima giornata e, in questo momento, Forsberg e compagni occupano la seconda posizione in campionato alle spalle del Bayern. Più agevoli gli impegni per Lazio e Milan con la squadra di Inzaghi che giocherà l'andata in Romania mentre i rossoneri giocheranno il primo atto in Bulgaria. Sorridono anche Atletico Madrid e Arsenal con gli spagnoli che pescano il Copenaghen mentre gli inglesi l'Osterdsunds. Tante le sfide interessanti a cominciare da Lione-Villarreal e Celtic-Zenit. Di seguito il programma completo.

LE SFIDE DEI SEDICESIMI DI FINALE

Braga-Marsiglia

Osterdsunds-Arsenal

Astana-Sporting Lisbona

Ludogorets-Milan

Steaua Bucarest-Lazio

Partizan Belgrado-Viktoria Plzen

Real Sociedad-Salisburgo

Lione-Villarreal

Stella Rossa-Cska Mosca

Napoli-Lipsia

Celtic-Zenit

AEK Atene-Dinamo Kiev

Spartak Mosca-Athletic Bilbao

Copenaghen-Atletico Madrid

Nizza-Lokomotiv Mosca

Borussia Dortmund-Atalanta