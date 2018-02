Europa League, ricomincia la corsa: italiane in cerca di conferme; Arsenal e Atletico vogliono il pass | Twitter Europa League

Ricomincia la folle corsa verso l'Europa League. Oggi tornano in campo le trentadue squadre qualificatesi per la fase ad eliminazione diretta e tra loro, chiaramente, le principali pretendenti al trofeo europeo. Come nella fase a gironi, anche per i sedicesimi di finale le partite sono divise in due tranche, fatta eccezione per Astana-Sporting Lisbona che si giocherà alle 17 italiane.

Alle diciannove scendono dunque in campo sette squadre tra le quali ci sono due italiane e l'Arsenal, impegnate indubbiamente nelle tre partite più interessanti. L'Atalanta, come noto, farà visita al Borussia Dortmund di Peter Stoger, una squadra che sembra aver ritrovato la quadra dopo l'autunno burrascoso e che con un Batshuay in forma smagliante pronto a siglare il quarto gol in tre presenze. Impegno più morbido per il Milan che affronterà in trasferta il Ludogorets e così anche l'Arsenal dovrebbe ottenere facilmente un buon risultato sul campo dell'Ostersunds. Completano il quadro delle 19 Marsiglia-Braga, Nizza-Lokomotiv Mosca, Real Sociedad-Salisburgo e Spartak Mosca-Athletic Bilbao, forse la più equilibrata di questo lotto.

Alle 21 in campo le altre due italiane più l'Atletico Madrid, un habitué di questa competizione nel recente passato. La sfida più interessante del lotto è certamente Napoli-Lipsia, anche se gli azzurri dovrebbero fare ampio turn over per concentrarsi maggiormente sul campionato. I tedeschi ci tengono a figurare bene e ad avanzare la loro candidatura per alzare il trofeo a fine stagione. Lazio, invece, impegnata in trasferta sul campo della Steaua Bucarest, impegno morbido per i ragazzi di Inzaghi. Semplice, almeno sulla carta, anche il match che attende l'Atletico Madrid, pronto a volare in Danimarca per sfidare il Copenhaghen. Attenzione anche allo Zenit di Roberto Mancini, di scena al Celtic Park e voglioso di riacquistare una dimensione europea che si è affievolita nel corso degli anni. Partita molto equilibrata, invece, quella tra Lione e Villarreal, forse la più bella del lotto assieme a quella del San Paolo, mentre chiudono la serata AEK Atene-Dinamo Kiev e Partizan-Viktoria Plzen.