Europa League - Batshuayi beffa l'Atalanta: vince il Borussia Dortmund 3-2

Nel match valido per l'andata dei sedicesimi di Europa League il Borussia Dortmund batte l'Atalanta 3-2. Partita bellissima e piena di emozioni con i padroni di casa che chiudono la prima frazione in vantaggio grazie alla rete di Schurrle. Nella ripresa partenza a razzo degli orobici che ribaltano la situazione con una doppietta di Ilicic ma una'altra doppietta, quella di Batshuayi, permette ai tedeschi di vincere il primo atto.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-2-3-1 per il Borussia Dortmund con Pulisic, Reus e Schurrle a supporto dell'unica punta Batshuayi mentre l'Atalanta risponde col 3-4-2-1 con Cristante dietro al tandem offensivo composto da Ilicic e Gomez.

Buona partenza dei padroni di casa che dopo sei minuti vanno molto vicini al vantaggio con Reus che entra in area e incrocia col destro sfiorando il palo. Non si fa attendere la risposta dell'Atalanta che al 12' si rende pericolosa con Cristante che si inserisce e calcia col destro, palla alta di poco dopo una deviazione. Sugli sviluppi del corner chance clamorosa per Caldara che, da due passi, spedisce a lato di testa. Al 17' nuovamente in avanti la squadra tedesca con un destro da fuori di Schurrle che termina a lato di pochissimo. Su capovolgimento di fronte la classica risposta dell'Atalanta con Gomez che rientra sul destro e calcia non trovando la porta per poco.

La sfida si mantiene su ritmi molto interessanti e le occasioni non mancano: al 24' pericolosissimi i tedeschi con Reus che riceve da Batshuayi, entra in area e mette al centro per Pulisic che manca l'impatto col pallone da zero metri. Poco più tardi ci prova ancora Schurrle, col destro da fuori, ma Berisha blocca in due tempi. Sono solo le prove generali del vantaggio del Borussia che arriva al 30': Batshuayi allarga per Piszczeck il quale mette al centro per Schurrle che, dimenticato dalla difesa orobica, batte Berisha in spaccata, 1-0. L'Atalanta prova a reagire ma nel finale di tempo il Borussia non corre particolari rischi.

Nella ripresa parte fortissimo l'Atalanta che al 51' pareggia: Gomez mette al centro per Ilicic che manda a vuoto Toljan e da posizione defilata batte Burki, 1-1. Passano quattro minuti e la Dea ribalta tutto: Cristante conclude da fuori chiamando Burki alla parata, sulla respinta dell'estremo di casa c'è sempre Ilicic che da pochi passi insacca, 1-2. Stoger inserisce subito Gotze per Reus e al 65' i padroni di casa pareggiano con Batshuayi che prende palla al limite e con un potente destro batte Berisha, 2-2. I giallo-neri riprendono coraggio e centoventi secondi dopo sfiorano la rete del vantaggio con Pulisic che manda al bar due avversari ma, da ottima posizione, calcia a lato.

Nel quarto d'ora finale cambi da entrambe le parti con Gasperini che getta nella mischia Petagna, Gosens e Palomino per Gomez, Caldara e Ilicic mentre Stoger manda in campo Dahoud e Isak per Weigl e Pulisic e al 91' il Borussia trova il gol vittoria con Batshuayi che, servito da Gotze, elude Palomino ed infila per il 3-2 con cui si chiude la sfida. Il primo atto va al Borussia Dortmund ma l'Atalanta esce a testa altissima dal Signal Iduna Park, tra una settimana c'è il ritorno in quel di Reggio Emilia.