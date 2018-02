Pende tutto in favore della Lazio il pronostico, ma a gioire è la Steaua Bucarest, grazie a un Budescu scatenato e un Gnohere decisivo, i rumeni si aggiudicano il primo round dei sedicesimi. Biancocelesti svogliati e sfortunati, vista la traversa di Milinkovic-Savic e la involontaria deviazione all'indietro di Caceres a porta vuota. A Bucarest finisce dunque 1-0, qualificazione da decidere all'Olimpico.

Formazione Steaua Bucarest (4-2-3-1) - Vlad; Benzar, Gaman, Planic, Morais; Pintilii, Nedelcu; Man, Budescu, Tanase; Gnohere. All. Nicolae Dică.



Formazione Lazio (3-5-2) - Strakosha; Bastos, Luis Felipe, Caceres; Basta, Murgia, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lukaku; Nani, Caicedo. All. Simone Inzaghi.

PRIMO TEMPO

Pericolo dopo pochi minuti per la Lazio, Luis Felipe e Strakosha si scontrano, ma l'arbitro per fortuna dei biancocelesti vede un fallo dei rumeni e ferma tutto. Steaua che gioca tenendo il baricentro molto più alto del previsto e che mette a tratti in difficoltà i laziali. Su un calcio di punizione tagliato di Budescu si inserisce Man, che non arriva per poco al colpo vincente di testa. Proteste dei padroni di casa per una presunta trattenuta, ma il direttore di gara lascia proseguire e assegna corner, visto che Basta per salvare la situazione ha messo il pallone sul fondo. Gli ospiti si fanno vedere a metà frazione, Caicedo con il fisico si crea lo spazio fuori area e scaglia un tiro che però viene bloccato da Vlad senza problemi. Steaua che centralmente non sembra irreprensibile e la Lazio prova a insistere. Lancio dalla trequarti di Milinkovic-Savic, inserimento di Murgia che fa perfettamente la sponda per Caicedo, ma il tiro dell'ex Espanyol viene respinto dall'estremo difensore avversario.

Il pronostico dice Lazio, i fatti dicono altro. Filtrante di Budescu, la difesa biancoceleste si fa trovare clamorosamente aperta, con Basta che tiene in gioco Gnohéré. Quest'ultimo si invola e batte facilmente Strakosha (1-0). Il centroavanti di casa sfiora subito addirittura il raddoppio, con un tiro al volo che si spegne poco oltre il secondo palo. La squadra di Inzaghi ci mette qualche minuto a risalire la china. Altro lancio centrale, Nani ci arriva e calcia al volo, Vlad respinge ancora una volta in tuffo. Nei minuti finali Milinkovic-Savic ha una grandissima chance: calcio d'angolo, il serbo ci arriva di testa e sfera che va a sbattere sulla parte superiore della traversa, per la disperazione ospite. Il primo tempo termina dunque sull'1-0.

SECONDO TEMPO

Neanche il tempo di dare il via alla ripresa che su calcio d'angolo Caicedo di testa manda la palla di un nulla sopra la traversa. La Steaua è però ancora sul pezzo. Punizione di Budescu che costringe Strakosha all'uscita con i pugni per liberare l'area. Milinkovic-Savic apre per Felipe Anderson, che si ritrova solo in area, ma il destro del brasiliano finisce oltre il secondo palo, con l'esultanza di Inzaghi che viene strozzata in gola. Insiste la Lazio. Penetrazione di Basta sulla destra, ma l'ex Udinese anzichè tirare tenta un improbabile cross in mezzo, palla che gli torna tra i piedi e che viene di nuovo rimessa al centro, stavolta andando definitivamente persa. La Steaua in contropiede però è pericolosissima. Budescu parte ed è imprendibile, il rumeno salta tutti, Strakosha compreso, ma si allarga leggermente troppo e perde lo specchio della porta.

Gli risponde Milinkovic-Savic, che però calcia incredibilmente con sufficienza da ottima posizione, sprecando l'ottimo assist dalla fascia di Basta. I biancocelesti le provano tutte, ma le occasioni nel cuore del secondo tempo iniziano a latitare, poi è incredibile l'occasione che sfuma nei minuti finali. Felipe Anderson sguscia sulla sinistra e arriva sul fondo campo, la palla in mezzo viene toccata da Caceres, che però nella spaccata la manda clamorosamente all'indietro, Basta prova ad andare al tap in, ma un difensore dei padroni di casa riesce a ribattere. Chance negli ultimi secondi per Milinkovic-Savic, il cui tiro viene però deviato in angolo. Finisce dunque 1-0, prima vittoria in 14 partite contro squadre italiane per la Steaua, la Lazio dovrà ribaltare il risultato all'Olimpico per evitare una clamorosa eliminazione.