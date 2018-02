Hasenhüttl avverte il Lipsia: “Il Napoli è qui con tutti i migliori”

Il Lipsia parte da favorito nel ritorno contro il Napoli in Europa League. Inevitabile dopo la vittoria per 1-3 al San Paolo contro la squadra di Sarri. Gli azzurri hanno però promesso una gara diversa e allora Hasenhuttl non si fida e preferisce mantenere alta l’asticella dell'attenzione. Contro Mertens e Insigne vietato avere cali di concentrazione che potrebbero essere fatali.

Concetti ribaditi nella conferenza stampa della vigilia: “Dopo la partita d'andata noi partiamo in vantaggio, soprattutto grazie al terzo gol, ma la qualità del Napoli l'abbiamo vista tutti e domani giocherà Mertens. Non voglio dire una percentuale, dobbiamo restare concentrati. Sulle differenze non posso dire tanto, a Napoli ho visto uno stadio abbastanza vecchio, ma in generale non posso dire molto: a me la Serie A sembra migliore di quello che si dice. Non penso che nella gara d'andata il Napoli non abbia mostrato cattiveria, soprattutto dopo il gol. Loro volevano ottenere un buon risultato. Per noi non sarà facile e non daranno questa gara per scontata. Non vediamo l'ora di giocare la gara di domani, il Napoli è arrivato con tutta la rosa al completo e sicuramente sarà una gara interessante".

Il Lipsia dovrà fronteggiare alcune assenze anche dell’ultimo momento: “Oggi nella rifinitura non si sono allenati Keita e Orban, ma tornano Kampl e Bruma. Sostituire Orban è complesso perché lui è molto forte. Abbiamo delle opzioni, può giocare Konaté al suo posto. Keita fa la differenza, come ha fatto vedere anche nella gara d'andata: il suo infortunio non è grave, ma non vogliamo rischiare. Finora sono stati venduti 36mila biglietti, forse anche di più. I nostri tifosi ci supportano tanto ed è molto bello vedere tutto questo. Sono sicuro che quella di domani sarà una bella serata. A noi piace giocare l'Europa League, vogliamo rappresentare bene la Germania. In questa competizione ci sono squadre molto forti".