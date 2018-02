Europa League - Dzagoev stende la Stella Rossa: il CSKA Mosca vince 1-0

Nel match valido per il ritorno dei sedicesimi di Europa League il CSKA Mosca batte 1-0 la Stella Rossa e, per effetto dello 0-0 dell'andata, si qualifica agli ottavi di finale. Qualificazione più che meritata per la compagine russa che, dopo molti tentativi, ha trovato il gol partita nel primo minuto di recupero del primo tempo grazie al tap-in di Dzagoev.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni, 3-5-2 per il CSKA Mosca con Musa e Vitinho a comporre il tandem offensivo mentre la Stella Rossa risponde col 4-2-3-1 con El Fardou, Krsticic e Radonjic a supporto di Pesic.

Partono bene i padroni di casa che dopo nove minuti si fanno vedere con un tiro-cross di Musa che l'estremo ospite riesce a disinnescare in qualche modo. Il copione tattico della sfida è piuttosto chiaro con i russi a fare la partita mentre i serbi si chiudono nella loro metà campo aspettando l'occasione, o meglio, l'errore del CSKA per ripartire. Al 26' cambio forzato per i padroni di casa, Vasin si fa male, al suo posto dentro Nababkin e un minuto più tardi i russi vanno vicini al vantaggio con un'azione in mischia che porta al tiro Natcho e Wernbloom ma la difesa della Stella Rossa si salva.

Al 29' è il turno di Musa che, sugli sviluppi di un cross di Berezutski, colpisce di testa ma Borjan blocca. Poco più tardi il CSKA va ad un passo dalla rete con Kuchaev che, dopo una serie di rimpalli, si ritrova il pallone tra i piedi ma da pochi metri calcia fuori di un soffio. Al 44' ennesima chance con una bella conclusione di Vitinho dal limite che termina alta non di molto. Al primo di recupero, dopo tante sortite, il CSKA passa con Dzagoev che, sugli sviluppi di un cross di Kuchaev, insacca da due passi, 1-0 e prima frazione agli archivi.

La prima chance della ripresa è per i padroni di casa con Wernbloom che sugli sviluppi di un corner colpisce di testa ma l'estremo ospite blocca. Poco dopo ci prova Vitinho con una potente conclusione dalla distanza ma Borjan fa sua la sfera. Nonostante il vantaggio è sempre la squadra russa a fare la partita e al 64' accarezza il raddoppio con Dzagoev che colpisce di testa a botta sicura ma Borjan salva i suoi con un miracolo. Al 70' è il turno di Musa che punta l'area e calcia col destro ma non trova la porta. Per scovare la prima scossa ospite bisogna arriva al 73' con Pesic che su traversone di Krsticic tenta la girata ma non inquadra lo specchio.

Nell'ultimo quarto d'ora cambi da una parte e dall'altra con Milanov che prende il posto di Vitinho, nel CSKA, mentre nella Stella Rossa spazio a Srnic per Donald e al minuto 81 gli ospiti vanno vicinissimi al pareggio con Pesic che, su cross del neo entrato Srnic, manca l'impatto col pallone da pochi metri. Nel finale la Stella Rossa tenta il forcing e al 92' sfiora il gol, El Fardou si fa ipnotizzare da Akinfeev. E' l'ultima emozione del match: il CSKA vince 1-0 e si qualifica per gli ottavi di finale di Europa League.