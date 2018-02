Europa League: Villareal sterile, il Lione passa con il minimo sforzo dopo il 3-1 dell'andata (0-1)

E' il Lione ad uscire vincitore nel doppio confronto di Europa League con il Villareal. Gli spagnoli chiamati a rimontare il risultato di 3-1 scendono in campo pigri e senza idee, nel primo tempo si affidano prettamente alle giocate solitarie di Enes Unal, che però non sortiscono l'effetto desiderato. Il Lione gioca di ripartenza e lo fa alla perfezione, rendendosi più pericoloso degli avversari. Nel secondo tempo il copio non cambia, sebbene l'entrata di Castillejo renda più offensivi gli spagnoli, che controllano il gioco, ma come nella prima frazione, non riescono a portare pericoli reali alla porta di Lopes. Poi Jaume Costa si fa espellere e il sottomarino giallo affonda con lui, subendo anche il gol di Traorè nel finale di gara.

Rafael e Bacca | TWITTER @VILLAREALCF

PRIMO TEMPO

Al sesto minuto è il Lione ad aprire la danza delle occasioni in questa partita, il tiro cross di Mendy è molto pericoloso e quasi beffa Asenjo. Ribatte al tredicesimo il Villareal con lo stacco di testa di Enes Unal, il colpo dell'attacante di turco però finisce a lato. Nonostante il buon vantaggio di 3-1 acquisito in Francia, il Lione continua a spingere e crea un'altra occasione, mandando al tiro dalla distanza Tousart, il quale però non inquadra la porta.

Non si fa aspettare la risposta del Villareal, che su angolo trova la girata di Manu Trigueros che sfiora il gol, tutto questo al minuto 28 del primo tempo. Passano due minuti e il Lione conquista una punizione dal limite, dell'esecuzione si occupa il capitano Nabil Fekir, specialista dei calci piazzati. Il mancino del numero 18 dei francesi però è potente, ma non preciso e finisce alto oltre la traversa. Cambio lato, stessa situazione, calcio di punizione non lontano dall'area di rigore: parte Unal, il tiro supera la barriera, ma è debole e centrale, Lopes la fa sua senza problemi. Al quarantesimo sale ancora in cattedra Enes Unal, il più pericoloso dei suoi nella prima frazione, con un tiro dai venti metri che Lopez è costretto a ribattere con i pugni.

Questa di Unal è la più pericolosa, nonchè l'ultima azione degna di nota del primo tempo, che termina sullo 0-0, risultato che chiaramente favorisce gli ospiti del Lione, vincitori per 3-1 nella partita d'andata.

Fornals e Mendy | TWITTER @VILLAREALCF

SECONDO TEMPO

Pronti via nel secondo tempo il Villareal parte subito forte con una potente conclusione da lontano di Mario Gaspar che scalda subito i guantoni a Lopes. Occasione da rete doppia per il Lione al minuto 56, dove Bonera si rende protagonista di un doppio miracolo: prima salva sulla linea su tiro di Fekir, poi si ritrova a fare da scudo anche sulla conclusione di Depay. In entrambi i casi comunque i due del Lione potevano fare di meglio. Risponde immediatamente il Villareal con Castillejo, potente il suo mancino, ma con scarsa precisione. E' un botta e risposta continuo adesso, sebbene il Villareal eserciti una gran pressione adesso sul Lione.

I francesi però non dermodono e provano con qualche strappo a segnare, è Tousart a provarci ancora una volta al minuto 63, la sua conclusione però esce a lato. Ci prova al 71esimo Depay su punizione, la conclusione però non è pericolosa ed Asenjo la fa sua. Al minuto 78 il Villareal compie un harakiri, con Jaume Costa che si fa espellere per doppia ammonizione e lascia i suoi in 10 sul risultato complessivo di 3-1 per il Lione. I francesi ne approfittano subito e vanno vicinissimi al gol con Bertrand Traorè con un destro potente parato da Asenjo. Pochi minuti dopo Traorè ha un'altra occasione e stavolta non la spreca: Fekir gli dà una palla da mettere solo in rete e lui non sbaglia, chiudendo il definitivamente il discorso qualificazione.

Non c'è null'altro da raccontare nella partita dell'Estadio de la Ceràmica, dove il Villareal esce sconfitto due volte su due nel doppio confronto contro il Lione, che passa con un complessivo di 4-1.