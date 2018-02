UEFA Europa League - Sorteggio agrodolce: il Milan pesca l'Arsenal, Lazio con la Dynamo

L'urna di Nyon ha sfornato gli accoppiamenti per gli ottavi di finale di Europa League riservando molti match interessanti ed un sorteggio agrodolce per le squadre italiane. Infatti, se la Lazio può tornare nella capitale con il sorriso sul volto, il Milan tornerà all'ombra del Duomo con qualche preoccupazione in più, sia per l'avversario, sia per il periodo di fuoco che lo aspetta.

L'urna dell'Uefa ha riservato alla Lazio la Dynamo Kiev, un sorteggio abbastanza morbido che però vedrà i biancocelesti giocarsi la qualificazione allo stadio Olimpico di Kyev. L'accoppiamento resta comunque favorevole perché gli ucraini non sono una squadra in grado di impensierire i ragazzi di Simone Inzaghi ed anche i sedicesimi di finale parlano in questo senso, visto la risicata vittoria sull'Aek Atene. Decisamente più duro il sorteggio del Milan che dovrà affrontare una delle pretendenti al trofeo: l'Arsenal. Quello tra rossoneri è Gunners è innegabilmente il match più interessante degli ottavi di finale e i londinesi avranno anche la possibilità di giocare il ritorno in casa, all'Emirates Stadium. La squadra di Gattuso deve dimostrare di essere cresciuta e lo dovrà fare in poco meno di tre settimane in cui avrà un ciclo di fuoco. Si parte domenica con la Roma in campionato, poi la Lazio in Coppa Italia, il derby contro l'Inter e il doppio confronto con l'Arsenal.

Tra gli altri accoppiamenti spuntano certamente quelli tra Lipsia-Zenit e Marsiglia-Athletic Bilbao. I tedeschi affronteranno un'altra squadra difficile dopo il Napoli, ma certamente Hasenhuttl caricherà a modo i suoi per poter approdare ai quarti di finale. Equilibrato anche l'altro ottavo tra francesi e baschi, che potrebbe decidersi nella gara di ritorno al San Mames, forse senza pubblico a causa degli scontri di ieri sera.

Gli ottavi:

Lazio-Dynamo Kiev

Lipsia-Zenit

Atletico-Lokomotiv Mosca

CSKA Mosca-Lione

Marsiglia-Athletic

Sporting Lisbona-Viktoria Plzen

Borussia Dortmund-Salisburgo

Milan-Arsenal