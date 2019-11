Il punto sulla 30^ giornata di Serie A

Il turno pasquale di Serie A fa segnare una crescita dello spread fra le prime e il gruppo: vincono Juventus, Napoli e Milan, mettendo forse al sicuro i pass per la prossima Champions League. L'impresa della giornata è della capolista Juventus, che passa anche a San Siro - contro una buona Inter - e conferma il suo momento di grande forma (13 punti conquistati sui 15 disponibili nell'ultimo mese e mezzo). La replica del Milan arriva nel tardo pomeriggio a Verona e sono 3 punti che valgono il sorpasso temporaneo ai danni del Napoli in seconda piazza.

I partenopei, infatti, parlano per ultimi. A Torino nel posticipo notturno va in scena uno dei match più spettacolari di tutta la stagione. Napoli avanti, granata arcigni a recuperare due volte e addirittura a passare in vantaggio per 3-2 a metà ripresa. Il cuore della squadra di Mazzarri vieni fuori a questo punto: Dzemaili diventa eroe assoluto della serata realizzando la tripletta che vale il pari, poi per la definitiva resurrezione non può che toccare a Cavani. Doppietta e secondo posto confermato (mentre per il Matador siamo a quota 22 reti in campionato).

Alle spalle del trio di testa mollano come detto l'Inter (che mercoledì alle 18:30 recupererà la sfida con la Samp non giocata per maltempo), ma anche Fiorentina e Roma. Vince solo la Lazio in rimonta contro un Catania perennemente distratto nei secondi tempi. I viola di Montella, invece, escono sconfitti dalla trasferta di Cagliari e fermano a tre il loro bottino di vittorie consecutive. Altra serie positiva interrotta è quella della Roma, k.o. a Palermo dopo 5 prove con punti. Al contrario, in Sicilia, i rosanero tornano ad esultare dopo 4 mesi, dopo cioè 15 gare senza un successo pieno. La speranza è di nuovo viva. Anche perché nel delicatissimo scontro diretto fra Genoa e Siena viene fuori un pareggio, che fa pensare ad un acceso finale a tre per evitare due posti all'inferno.

Uno infatti sembra già assegnato al Pescara. Gli abruzzesi perdono pesantemente anche a Parma e continuano il loro crollo verticale fatto di 6 sconfitte consecutive e di un solo punto ottenuto nelle 11 partite del girone di ritorno.

Infine pareggi senza reti fra Udinese e Bologna (con Di Natale che si fa parare da Curci un calcio di rigore), e fra Atalanta e Sampdoria. Un punto a testa per muovere la classifica: con un vantaggio importante sulla terzultima, per chi punta alla salvezza, è una domenica col sorriso.

La Top 11 della giornata

Classifica Serie A - 30^

JUVENTUS 68 NAPOLI 59 MILAN 57 FIORENTINA 51 LAZIO 50 INTER* 47 ROMA 47 CATANIA 45 UDINESE 42 PARMA 38 CAGLIARI 38 SAMPDORIA (-1)* 36 BOLOGNA 36 CHIEVO 35 TORINO (-1) 35 ATALANTA (-2) 34 GENOA 27 SIENA (-6) 26 PALERMO 24 PESCARA 21

* Una gara in meno

Classifica Marcatori

CAVANI (Napoli) 22 EL SHAARAWY (Milan) 16 DI NATALE (Udinese) 15 PAZZINI (Milan) 13 LAMELA (Roma) 13 JOVETIC (Fiorentina) 12 DENIS (Atalanta) 12 OSVALDO (Roma) 11 SAU (Cagliari) 11 GILARDINO (Bologna) 11 TOTTI (Roma) 11 KLOSE (Lazio) 10 AMAURI (Parma) 10 PALACIO (Inter) 10 HAMSIK (Napoli) 9 MILITO (Inter) 9 ICARDI (Sampdoria) 9 BORRIELLO (Genoa) 9

Prossimo Turno

Sabato 06/04

JUVENTUS - PESCARA ore 18:00

BOLOGNA - TORINO ore 20:45

Domenica 07/04

FIORENTINA - MILAN

CATANIA - CAGLIARI

SAMPDORIA - PALERMO

SIENA - PARMA

UDINESE - CHIEVO

INTER - ATALANTA ore 20:45

NAPOLI - GENOA ore 20:45

Lunedì 08/04

ROMA - LAZIO ore 20:45